Политика
РИА НовостиКиев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
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с чего всё началось
«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует издание заявление офиса.RT на русском07:11
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Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
Хоккей
«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф КХЛ
Подольский «Витязь» потерпел поражение от череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
На Ставрополье прилетели усовершенствованные штурмовики «Суперграчи»
Три новейших глубокомодернизированных самолёта Су-25СМ3 «Суперграч» пополнили авиационную часть четвёртой армии ВВС и ПВО на Ставрополье, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.
Биатлон
Биатлонист Логинов заявил, что готов завершить карьеру из-за нападок
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Общество
Поговорившей с Путиным петербурженке нашли работу и сделают ремонт
Общество
В Италии число зараженных коронавирусом превысило 50 человек
Число зараженных коронавирусом COVID-19 в Италии в субботу превысило 50 человек, сообщил на пресс-конференции в Милане президент североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
Экономика
«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
Экономика
Проверка курортов Северного Кавказа показала миллиардные убытки
Из бюджета выделялись большие средства, Минкавказа отвечал за эффективность их использования.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Наука
«Об интеллекте человека известно достаточно мало»
Пожалуй, могу назвать любимой книгой "Собачье сердце" Булгакова.
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Политика
В Госдуме ответили на обвинения в создании фейков о коронавирусе
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал обвинения в том, что Россия распространяет в социальных сетях дезинформацию по теме коронавируса, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Samsung объявила о начале предзаказов на новые смартфоны Galaxy S20
Футбол
«Крылья Советов» уступили норвежскому «Стремсгодсету»
Армия и оружие
Турция доставила ПНС Ливии новые виды вооружения
Ссылаясь на источники из Мисураты, СМИ Ливии рассказывают о появлении на территории страны десантного корабля, прибывшего для содействия так называемому Правительству национального согласия Ливии.
Общество
Росстат назвал главные жизненные цели российских мужчин
К 30 годам большинство мужчин уже женаты, средний возраст вступления в брак составляет 27,5 года.
Политика
Сенатор поддержал инициативу упрощенного получения гражданства РФ
Член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал данные о предоставление упрощенного порядка получения гражданства России для приезжих из Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Общество
Более 20 человек сошли c Diamond Princess без проверки на коронавирус
Как минимум 23 пассажира круизного лайнера Diamond Princess сошли на берег после двухнедельного карантина без проверки на коронавирус.
Происшествия
Еще у двоих россиян на судне Diamond Princess обнаружен коронавирус
Гаджеты
Apple выпустит удешевлённую версию беспроводных наушников AirPods Pro
Речь тут идёт о модели наушников, которую в предыдущих публикациях называли AirPods Pro Lite.
Общество
В Индии опровергли данные об обнаружении 3 тысяч тонн золота
Политика
Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США.
Политика
СМИ: поправки в Конституцию максимально накалят отношения России с Западом
СМИ обратили внимание на одну из поправок в Конституцию РФ об отмене приоритета международного права.
Общество
Аваков: у эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура
Водители автобусов, которые эвакуировали вернувшихся из Китая украинцев, также находятся на карантине.
Политика