с чего всё началось

Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.

Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран

Политика Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов "В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

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Космос Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю Ни для кого не секрет, что нашу планету Земля постоянно бомбардируют камни из космоса, которые взрываются либо в атмосфере, либо при ударе о поверхность.

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