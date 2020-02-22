Политика
РИА НовостиКиев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран
Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.
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с чего всё началось
«Эти отношения основаны на взаимодействии людей, которые живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы», — цитирует издание заявление офиса.RT на русском07:11
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Футбол
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Лестера» в матче АПЛ
«Лестер» на своем поле проиграл «Манчестер Сити» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Экономика
Наценки на лекарства в российских аптеках выросли впервые с 2016 года
К концу 2019 года лекарства в российских аптеках в среднем подорожали на 24,6 %. Такая ситуация произошла впервые с 2016 года.
Здоровье
Кузнецова попросила рассмотреть обеспечение лекарствами детей с СМА
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова просит правительство РФ рассмотреть возможность обеспечения лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) из средств федерального бюджета, сообщается на сайте омбудсмена.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Прошлый рейтинг издание публиковало в январе 2020 года. National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир.
Политика
Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Первый случай летального исхода, вызванного коронавирусом нового типа, зафиксирован в Италии, сообщает газета Il Corriere della Sera.
Экономика
ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП
Банк России в 2019 году в рамках Системы быстрых платежей (СБП) заблокировал около 23,5 тыс. подозрительных операций, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на презентацию первого замдиректора департамента ЦБ РФ по информационной безопасности Артема Сычева, представленную на Уральском форуме.
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
Политика
Секретарь СНБО заявил о профессиональных провокаторах в Новых Санжарах
Во время протестов против размещения эвакуированных из КНР в Новых Санжарах (Украина) в толпе действовали профессиональные подстрекатели.
Наука
Ученые показали, что работой сердца и сосудов управляют разные механизмы
Российские ученые выяснили, что сердце и сосуды регулируют независимые друг от друга механизмы.
Политика
Сандерс призвал Путина «держаться подальше» от выборов в США
Один из главных претендентов на роль кандидата в президенты США от Демократической партии Берни Сандерс через СМИ отправил предостережение главе России Владимиру Путину "держаться подальше" от американского электорального процесса.
Здоровье
Пять ранних симптомов рака легких, которые часто пропускают
Общество
Доктор Комаровский выступит 17 апреля в Иркутске
Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, телеведущий и автор 15 книг об уходе за детьми Евгений Комаровский проведет в Иркутске 17 апреля семинар для родителей.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Эйбаром»
Футболисты "Барселоны" с крупным счетом обыграли "Эйбар" в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Космос
Метеоры, движущиеся с околосветовыми скоростями, бомбардируют Землю
Ни для кого не секрет, что нашу планету Земля постоянно бомбардируют камни из космоса, которые взрываются либо в атмосфере, либо при ударе о поверхность.
Общество
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая возросло до 1200
Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации.
Происшествия
В Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
При взрыве газа в трехэтажном доме в Ростовской области погибли два человека, ещё двое пострадали.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о гибели турецких военных в Ливии
Несколько военнослужащих Турции погибли на территории Ливии.
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Местная жительница города Вишневое намерена дойти до суда из-за того, что педиатр во время приема ее дочери использовала русский язык.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Футбол
Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на платье
На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.