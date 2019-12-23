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Суть событийКиев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
В заявлении отмечается, что запуск поездов также является пренебрежением принципами и нормами международного права. Кроме того, Киев осудил и действия Владимира Путина, открывшего железнодорожное движение по мосту.
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Украина возмутилась запуском железнодорожного сообщения через Крымский мост
Московский Комсомолец10:13
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