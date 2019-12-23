Политика
ФАНКиев отреагировал на запуск поездов по Крымскому мосту
Напомним, 23 декабря Владимир Путин принял участие в церемонии запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Глава государства проехал по Крымскому мосту в кабине машиниста поезда, а также пообщался с рабочими-мостовиками.
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Украина возмутилась запуском железнодорожного сообщения через Крымский мост
Московский Комсомолец10:13
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Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем
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Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
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Напомним, как сообщало ИА Красная Весна, ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в интервью программе «Вести в субботу» рассказал, что Россия и Украина заключили 5-летний контракт на транзит газа, а если за этот срок не появится претензий и конфликтов, то российская сторона готова продлить договор на следующий регуляторный период.
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В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
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