Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruКиев отвергает встречу Путина и Зеленского до нормандского саммита

Некоторое время назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу лидеров Украины и России. Однако Киев не получал официального приглашения для проведения переговоров. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции.
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В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

РИА Новости03:59

МИД Украины заявил об отсутствии планов подготовки встречи Зеленского и Путина

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МИД Украины прокомментировал подготовку встречи Зеленского и Путина

Lenta.ru05:11

Украина не планирует встречу Зеленского с Путиным до «нормандского» саммита

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МИД Украины: двусторонняя встреча Зеленского и Путина не планируется

Московский Комсомолец04:01

Украина не получала от Казахстана приглашения для встречи Зеленского с Путиным

ТАСС04:39

Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского

РБК07:45
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Газета.Ru вчера в 11:33
Политика

Следователи по делу MH17 обратились к свидетелям

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Общество

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Украинские правоохранительные органы задержали гражданского супруга депутата от партии «Слуга народа» Анны Скороход Алексея Алякина по запросу России.
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Батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота перевооружили на танки Т-80БВМ.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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