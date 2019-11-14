Некоторое время назад первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать встречу лидеров Украины и России. Однако Киев не получал официального приглашения для проведения переговоров. Об этом сообщил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции.

Киев отвергает встречу Путина и Зеленского до нормандского саммита

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