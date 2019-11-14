Киев не получал официального предложения о встрече президентов России и Украины, о котором ранее говорил экс-президент Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «РБК Украина». Он подчеркнул, что об этой инициативе в Киеве узнали из СМИ.

Киев не получал официального предложения о встрече Путина и Зеленского

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