Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook. По его словам, компания получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки.

Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

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