Энергетика
Газета.RuКиев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook. По его словам, компания получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки.
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Компания «Газпром» подтверждает снижение транзита российского газа через Укарину
Эхо Москвывчера в 04:02
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