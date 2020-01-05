Энергетика
РИА НовостиВ Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Читать в источнике
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Космос
Луна таинственным образом утратила своё магнитное поле – Учёные
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Политика
Посольство Польши резко ответило на заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши в Киеве раскритиковало ответ пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко на совместное заявление польского и израильского послов с осуждением героизации украинских националистов.
Футбол
Фанаты «Мальме» повалили статую футболиста Ибрагимовича
Болельщики шведского футбольного клуба «Мальме» повалили в ночь на воскресенье, 5 января, статую бывшего футболиста клуба и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.
Хоккей
Шведы раскритиковали поведение россиян во время полуфинала МЧМ
Хоккей
Ковальчук определился с игровым номером в «Монреале»
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук, подписавший двухстороннее трудовое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс", определился с игровым номером.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Наука
Мучные черви помогут безопасно решить проблему отходов из пластмассы
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке
Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу.
Шоу-бизнес
Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Певица Светлана Лобода опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой она сидит в красном костюме в студии рядом с телеведущим Иваном Ургантом и показывает ему ступню ноги.
Происшествия
В Польше предотвратили покушение на министра юстиции
Преступник передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить министра юстиции и прокурора.
Спорт
WADA требует от России миллион долларов обязательного взноса
9 декабря исполнительный комитет организации запретил России участвовать в международных соревнованиях в течение ближайших четырех лет.
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником загребского «Динамо»
Московский ЦСКА хочет взять в аренду с правом выкупа полузащитника загребского «Динамо» Ловро Маера.
Экономика
Нафтогаз раскрыл детали соглашения с Газпромом
Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа, это — элемент компромисса со стороны Украины, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на пресс-конференции в Киеве.
Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна оказалась владелицей элитной квартиры в Москве
Молодая жена юмориста Евгения Петросяна оказалась владелицей огромной элитной квартиры в Москве.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
Игры
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed
В GameStop создали страницу следующей части Assassins Creed.
Общество
Росстандарт опубликовал список заправок с фальсифицированным топливом
Росстандарт составил список российских автозаправок, которые продают некачественное топливо. В перечне нарушителей оказалось 157 АЗС.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне
Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Кино
Ресторатор Аркадий Новиков рассказал об ожиданиях от «Вторжения»
Ресторатор Аркадий Новиков признался, что удивлен новым фильмом Федора Бондарчука «Вторжение».
Армия и оружие
В США пофантазировали о российских истребителях будущего
Авторы учли, какие боевые машины есть в ВКС России сейчас, и пофантазировало о будущем.
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Политика
В Иран доставили тело генерала Сулеймани
В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб Сулеймани, командовавший спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Происшествия
В Ингушетии задержали двух мужчин, разрушавших древние башни
Хоккей