Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске
Смотрите также
Настя Каменских показала фигуру без одежды
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Получивший огнестрельное ранение в ходе акций в Бресте умер в больнице
В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше
Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
Машков уволил Розу Хайруллину из театра Олега Табакова
ЦИК Белоруссии назвал сроки инаугурации Лукашенко
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Счетная палата оценила темпы газификации в России
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов
Румынский певец попал под поезд и умер в прямом эфире
Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games
Диетологи назвали пять жирных продуктов, которые не вредят фигуре
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Самолет с 33 бойцами ЧВК собирались экстренно посадить в Киеве
В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2
Корабли ВМФ обеспечили охрану строящих «Северный поток — 2» судов
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
СК Белоруссии проведет проверку после гибели третьего участника протестов
NASA предупредило о гигантской аномалии над Землей
Байден призвал провести честные выборы в Белоруссии
Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске. Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.В источнике
С чего всё началось
У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»
Украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию, заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России.
Интерфакс08:57
Подробнее о событии
Россия сообщила о доказательствах причастности Киева к задержанию россиян в Минске
Комсомольская правда11:43
Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»
Национальная служба новостей10:39