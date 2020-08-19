Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске. Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

Украинские спецслужбы были организаторами провокации с задержанием 33 граждан РФ в Белоруссии, у российских правоохранительных органов есть "весомый объем доказательств", подтверждающий эту версию, заявил "Интерфаксу" осведомленный источник в компетентных органах России.
Интерфакс08:57
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Россия сообщила о доказательствах причастности Киева к задержанию россиян в Минске

Комсомольская правда11:43
Взгляд.ру

Стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии

Взгляд.ру11:04
РЕН ТВ

У РФ есть доказательства причастности Киева к истории с «вагнеровцами»

РЕН ТВ09:27
РИА Новости

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

РИА Новости10:31
Говорит Москва

СМИ: у Москвы есть доказательств причастности Киева к задержанию россиян в Белоруссии

Говорит Москва10:16
Lenta.ru

У России появились доказательства причастности Украины к делу бойцов ЧВК

Lenta.ru09:58
Национальная служба новостей

Россия получила доказательства участия Украины в провокации с 33 «вагнеровцами»

Национальная служба новостей10:39

«Зенит» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч РПЛ

Футболисты московского ЦСКА Никола Влашич и Адольфо Гайч выйдут в стартовом составе команды на матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", сообщается в микроблоге армейцев в Twitter.
РИА Новости11:49
1

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
19

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
168

Счетная палата оценила темпы газификации в России

Счетная палата РФ оценила ход газификации российских регионов и выявила значительное отставание от планов, аудиторы видят новые риски из-за сокращения финансирования, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости11:39

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
943

Apple удалит из App Store профиль разработчика игр Epic Games

Представители Epic Games поделились новостью в Twitter, сообщив подписчикам, что Apple удалила Fortnite из своего магазина приложений и проинформировала их о том, в пятницу, 28 августа, она намерена прекратить действие всех учетных записей разработчиков.
Evo-rus.com08:05
89

Актера Николая Губенко похоронили на Кунцевском кладбище в Москве

Народного артиста РСФСР, художественного руководителя театра "Содружество актеров Таганки" Николая Губенко, который умер 16 августа на 79-м году жизни, похоронили в среду на Кунцевском кладбище в Москве.
ТАСС08:52
5

Белоруссия перебросила к границе с Польшей и Литвой ракеты и РСЗО

Как пояснил Хренин, группировку белорусских войск на Гродненском направлении (на границе с Польшей и Литвой) решено усилить за счет переброски туда дивизионов тактических ракет, систем залпового огня, беспилотников и средств ПВО.
Журналистская правда12:46
2