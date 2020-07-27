Политика
ИзвестияКиев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
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Газета.Ru 17:05
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Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
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Для постройки трассы Москва — Казань объявили тендеры на ₽500 млрд
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Криптовалюта биткойн превысила $10 тыс. и достигла максимума за два месяца.
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В Европе выпустят новый модульный электрокар Ebussy
Немецкая компания Electric Brands представит для европейского рынка новый электрокар Ebussy.
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Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
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