Политика

ИзвестияИзвестияКиев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

МИД Украины передал ноту протеста России из-за парада в Чёрном море

RT на русском16:38

Украина запротестовала против прошедшего в Севастополе парада

Lenta.ru16:12

МИД Украины выразил протест из-за парада России в Черном море

Газета.Ru15:14

Украина заявила России протест из-за парада в Севастополе

Взгляд.ру15:16

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Известия15:53

МИД Украины передал ноту посольству РФ из-за парада в Черном море

РЕН ТВ15:13

Украина направила МИД РФ ноту из-за парада в Севастополе

Московский Комсомолец15:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:55, Ашберн
Транспорт

«Автодор» вводит сезонные тарифы на трех платных трассах

Компания «Автодор» с 28 июля по 31 октября введет сезонные тарифы на нескольких платных автотрасс для разгрузки в летний сезон.
Коммерсантъ 15:53
19
Игры

PlayStation 5 может получить сменный корпус

News.ru 15:06
1
Политика

В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае

RT на русском 06:49
1,1K
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
226
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости 13:33
1,7K
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

Обновленные Toyota Hilux и Fortuner уже сертифицировали в России.
Tvoe-avto.com 15:10
7
Авто

Компания Skoda обновила свои модели в России

Кроссовер Skoda Kodiaq следующего модельного года теперь будет оснащен премиальной аудиосистемой MIB3 от VW и рулевым колесом с двумя спицами.
32CARS.ru 15:02
60
Происшествия

Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
324
Общество

Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

Согласно документу, из общего доступа в залах необходимо убрать книги, возрастная маркировка которых не позволяет их выдавать детям.
Интерфакс 13:06
13
Шоу-бизнес

«Бандажирование желудка»: врач назвал причину резкого похудения Лолиты

Бандажирование помогает значительно уменьшить полость желудка, не удаляя при этом ничего.
Собеседник 06:59
17
Политика

МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ

«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
473
Экономика

Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году

В кадастровой оценке 2020 года, которая оценивает стоимость недвижимости на 1 января текущего года, невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, пояснил решение не проводить данную оценку столичный мэр.
РБК 05:02
69
Фигурное катание

Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета 17:18
Здоровье

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Как сообщает ToDay News Ufa, популярный телеведущий и медик Александр Мясников рассказал о четырех основных показателях здоровья человека.
ToDay News Ufa 14:25
268
Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 13:59
1,1K
Космос

В атмосфере Марса найдены возможные следы метана

ТК Звезда 18:29
1
Общество

«Не по себе, но чертовски круто»: российская подлодка поразила шведов

Подлодка был просто гигантской и издавала громкий звук. Было немного не по себе, но вообще-то чертовски круто.
Российская газета 15:13
86
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
476
Спорт

Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика

Трамп назвал переговоры с Путиным «очень продуктивными»

Президент США Дональд Трамп назвал телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «очень продуктивными».
Известия 16:32
46
Шоу-бизнес

Илон Маск вызвал Джонни Деппа на бой из-за Эмбер Хёрд

Маск же ранее отрицал связь с Делевинь и говорил, что роман с Хёрд у него начался уже после того, как она развелась с Деппом.
НТВ 11:59
6
Политика

Киев опроверг информацию о вербовке своих граждан в Карабах

«В ходе беседы замминистра Василий Боднар официально опроверг информацию о вербовке украинских граждан для участия в нагорно-карабахском конфликте», - сказано в сообщении посольства Армении на Украине.
Ридус 16:17
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Газета.Ru 11:00
266
Общество

Более половины месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июля

RT на русском 13:22
36
Футбол

Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей

Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Общество

У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус

Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
163
Наука

Американские ученые раскрыли тайну мурашек у человека

ToDay News Ufa вчера в 13:51
42
Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
158
Энергетика

Китай отказался от газа из России

Китай же, напротив, отказывается от дешевого трубопроводного газа России в пользу Туркмении, Узбекистана и Казахстана.
Капитал страны 07:43
22
Игры

Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
575
Как работают Яндекс.Новости?
Главное