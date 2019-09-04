с чего всё началось

Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон. По словам украинских представителей, в последнее время в Донбассе происходит эскалация.

Театры Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.

Политика Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.

Футбол «Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов «Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.

Политика В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.

Политика Кличко назвал незаконным решение о его увольнении Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Общество В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.

Баскетбол Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Происшествия Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.

Игры Valve изменит дизайн библиотеки Steam Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.

Политика Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.

Общество Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Здоровье Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", - говорится в сообщении.

Хоккей Хоккеисты «Спартака» обыграли на выезде «Локомотив» В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Локомотивом" и московским "Спартаком".

Происшествия Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.

Футбол Сборная России вылетела в Глазго Сборная России вылетела в Глазго, где 6 сентября проведёт матч отборочного цикла на Евро-2020 против сборной Шотландии.

Общество Тысячи жителей Великобритании появились на свет в результате инцеста Австралийские ученые подсчитали процент инцестов в Великобритании и были удивлены полученным результатам исследования.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.

Экономика ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".

Политика Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Происшествия В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".