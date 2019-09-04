Политика
Газета.RuКиев хочет вернуть российских наблюдателей в Донбасс
Киев хочет вернуть российских наблюдателей в Совместный центр по контролю и координации сторон. По словам украинских представителей, в последнее время в Донбассе происходит эскалация.
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с чего всё началось
"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", — написала Олифер в фейсбуке.РИА Новости12:12
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Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Свободная Пресса 12:15
Театры
Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru 11:21
Политика
Путин отозвался о называющих Дальний Восток балластом как о придурках
Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые думают, что Дальний Восток является для России балластом.
Газета.Ru 10:59
Футбол
«Локомотив» огласил заявку на Лигу чемпионов
«Локомотив» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
Чемпионат 13:09
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт 10:36
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Трамп не исключил встречи с Роухани на полях Генассамблеи ООН
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает встречи с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях ГА ООН в сентябре.
РИА Новости 13:00
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru 14:23
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении вывести переговоры по вопросу заключения мирного договора с Россией на новый уровень.
Комсомольская правда 02:00
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM 00:20
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Ведомости вчера в 03:43
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Здоровье
Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами
"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", - говорится в сообщении.
РИА Новости 13:16
Хоккей
Хоккеисты «Спартака» обыграли на выезде «Локомотив»
В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Локомотивом" и московским "Спартаком".
Вести.Ru 14:26
Происшествия
Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила
В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.
Lenta.ru 13:10
Футбол
Сборная России вылетела в Глазго
Сборная России вылетела в Глазго, где 6 сентября проведёт матч отборочного цикла на Евро-2020 против сборной Шотландии.
Евро-футбол.ру 13:18
Общество
Тысячи жителей Великобритании появились на свет в результате инцеста
Австралийские ученые подсчитали процент инцестов в Великобритании и были удивлены полученным результатам исследования.
Ugpressa.ru 12:58
Политика
Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.
РИА Новости 14:37
Экономика
ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки".
Российская газета 04:08
Политика
Аксенов объяснил детям, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема
Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 13:48
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съемочной группы
В городе Прохладном Кабардино-Балкарии мужчина обстрелял автомобиль съемочной группы фильма "Чики".
Российская газета 14:38
Политика
В Госдуму внесли законопроект об антимонопольном комплаенсе
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который закрепляет понятие антимонопольного комплаенса, а также устанавливает порядок его организации и требования к документам хозяйствующих субъектов, формирующих антимонопольный комплаенс, говорится в среду в сообщении кабинета министров.
РИА Новости 13:55