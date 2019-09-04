Политика
ИзвестияКиев предложил РФ вернуться к работе в СЦКК в Донбассе
Представители Киева в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предложили российской стороне вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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с чего всё началось
"Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", — написала Олифер в фейсбуке.РИА Новости12:12
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В Раде обнаружили риск установления диктатуры на Украине
Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине может установиться диктатура.
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"Лидер оппозиции видит союзников Британии в Тегеране и Каракасе, а не в Вашингтоне и Берлине", — сказал Джонсон, отвечая на давний упрек Корбина в том, что власти страны, используя Brexit, пытаются открыть рынки для товаров и компаний из США в ущерб стандартам качества.
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Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
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Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.
Дни24 01:59
Политика
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Происшествия
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Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
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Стало известно, зачем экс-форвард «Рубина» Жонатас прилетел в Москву
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Авто
Представили новый электрокар Porsche Taycan
Сразу в трёх странах прошла презентация нового электрического автомобиля компании Porsche.
Тарантас Ньюс 09:52
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Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru 03:22
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
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Шоу-бизнес
Заворотнюк отказалась говорить о здоровье
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Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
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Происшествия
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Woman.ru 02:18
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Вышел трейлер «Плохих парней 3» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
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Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России
Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
Известия 15:07
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Скворцова: продолжительность жизни россиян существенно возросла
Глава Минздрава выступила на полях ВЭФ во Владивостоке Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума сообщила, что за семь месяцев продолжительность жизни россиян возросла, передает РИА Новости.
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Турция может начать эксплуатацию С-400 в июне 2020 года
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Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Российская газета 14:17
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В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы
В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.
RT на русском 15:51
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Авто
АвтоВАЗ сделал макет новой Lada Vesta FL
Первый макет будущего автомобиля с другим «передком», задней частью и новой панелью приборов сделали в Научно-техническом центре (НТЦ) «АвтоВАЗа».
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