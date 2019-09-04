с чего всё началось

Представители Киева в ходе заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе предложили российской стороне вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Киев предложил РФ вернуться к работе в СЦКК в Донбассе

Политика В Раде обнаружили риск установления диктатуры на Украине Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что на Украине может установиться диктатура.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.

Политика Корбин обвинил Джонсона в сокрытии фактов об опасности Brexit "Лидер оппозиции видит союзников Британии в Тегеране и Каракасе, а не в Вашингтоне и Берлине", — сказал Джонсон, отвечая на давний упрек Корбина в том, что власти страны, используя Brexit, пытаются открыть рынки для товаров и компаний из США в ущерб стандартам качества.

Баскетбол Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Шоу-бизнес Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов продает загородный дом Экс-суженый звезды телеканала «ТНТ» Ольги Бузовой, бывший полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов решил продать загородные апартаменты, которые в свое время начинал строить с певицей.

Политика Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Шоу-бизнес Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.

Политика Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева Правительство Украины проголосовало за увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации.

Авто Представили новый электрокар Porsche Taycan Сразу в трёх странах прошла презентация нового электрического автомобиля компании Porsche.

Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Хоккей «Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».

Армия и оружие В Эстонии нашли секретную базу спецназа США На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.

Шоу-бизнес Заворотнюк отказалась говорить о здоровье Актриса Анастасия Заворотнюк впервые пообщалась с журналистами после того, как появились слухи о ее онкологическом заболевании.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Шоу-бизнес 40-летняя Светлана Хоркина станет мамой во второй раз Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина скоро снова станет мамой. Интересное положение 40-летняя гимнастка старается не афишировать.

Политика Отец Киркорова обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, прокомментировал заявление болгарского МИДа, призвавшего не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.

Здоровье Скворцова: продолжительность жизни россиян существенно возросла Глава Минздрава выступила на полях ВЭФ во Владивостоке Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума сообщила, что за семь месяцев продолжительность жизни россиян возросла, передает РИА Новости.

Единоборства Нурмагомедов рассказал о плане на бой с Порье Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился планом на поединок с американским бойцом Дастином Порье.

Происшествия В Кабардино-Балкарии обстреляли машину съёмочной группы В Кабардино-Балкарии в городе Прохладный задержали мужчину, подозреваемого в совершении нескольких выстрелов в направлении автомобиля, принадлежащего съёмочной группе.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.