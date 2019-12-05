с чего всё началось

Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины и российских вооруженных сил нет на территории Украины. На пресс-конференции в 2015 году президент России Владимир Путин признал, что в Донбассе есть добровольцы из числа россиян.

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Хоккей Наставник «Монреаля» требует дисквалифицировать Задорова Главный тренер "Монреаля" Клод Жюльен потребовал дисквалифицировать российского защитника "Колорадо" Никиту Задорова после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает The Score.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Общество ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.

Фигурное катание Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию Финал Гран-при по фигурному катанию пройдет в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. На днях стало известно расписание соревнований.

Общество США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду Отмечается, что вознаграждение за помощь в поимке Якубца стало самым большим из всех, что Соединенные Штаты когда-либо предлагали за информацию о подозреваемом в совершении преступлений в киберсфере.

Политика Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.

Общество В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.

Политика Порошенко посоветовал Зеленскому не уединяться с Путиным Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».

Армия и оружие В Турции испытали российские С-400 Турецкие военные производили так называемый облет штатных и приданных радиолокационных средств зенитной ракетной системы С-400 - радиолокационного комплекса 91Н6E в составе командного пункта системы, многофункциональной радиолокационной станцией (РЛС) зенитного ракетного дивизиона 92Н6Е и всевысотного обнаружителя 96Л6Е, который был развернут на вышке высотой 24 метра.

Здоровье Врачи порекомендовали сбрить бороду на зиму По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.