Армия и оружие
РБККиев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины и российских вооруженных сил нет на территории Украины. На пресс-конференции в 2015 году президент России Владимир Путин признал, что в Донбассе есть добровольцы из числа россиян.
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с чего всё началось
«Украина представила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», — говорится в сообщении украинского ведомства.Daily Stormвчера в 15:27
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Украина передала в уголовный суд Гааги видеодоказательства зверств россиян в Донбассе
Эхо Москвывчера в 14:30
Киев подал иск к «пророссийским казакам» из-за казни девяти украинцев в Донбассе
Daily Stormвчера в 15:27
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Политика
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В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
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США вручат за помощь в поимке россиянина крупнейшую в истории награду
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Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему лидеру Украины Владимиру Зеленскому не встречаться один на один с российским главой Владимиром Путиным, написал Порошенко в блоге на сайте «Украинская правда».
Армия и оружие
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В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая
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По словам специалиста, при определенных условиях густые усы и борода могут стать "инкубаторами" для вредоносных бактерий.
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МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
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В Госдуме снова отказались вводить повышенный налог для богатых
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