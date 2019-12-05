Армия и оружие

РБКРБККиев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины и российских вооруженных сил нет на территории Украины. На пресс-конференции в 2015 году президент России Владимир Путин признал, что в Донбассе есть добровольцы из числа россиян.
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с чего всё началось
«Украина представила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», — говорится
 в сообщении украинского ведомства.
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Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

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Daily Stormвчера в 15:27

Киев подал иск на «пророссийских казаков» из-за казней бойцов ВСУ в Донбассе

Discover2401:38
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Составлено расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

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Названы самые популярные видео на YouTube в России

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В Иране назвали дату совместных военных учений России, Ирана и Китая

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