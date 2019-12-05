Армия и оружие

РБКРБККиев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины и российских вооруженных сил нет на территории Украины. На пресс-конференции в 2015 году президент России Владимир Путин признал, что в Донбассе есть добровольцы из числа россиян.
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с чего всё началось
«Украина представила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», — говорится
 в сообщении украинского ведомства.
Daily Stormвчера в 15:27

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Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

РБКвчера в 14:06

Украина передала в уголовный суд Гааги видеодоказательства зверств россиян в Донбассе

Эхо Москвывчера в 14:30

Киев представил в Гааге доказательства казней украинских военных казаками

News.ruвчера в 15:22

Киев хочет наказать российских казаков за массовые казни украинцев в ДНР и ЛНР

URA.Ruвчера в 16:23

Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе

Росбалтвчера в 14:44

Киев подал иск к «пророссийским казакам» из-за казни девяти украинцев в Донбассе

Daily Stormвчера в 15:27

Киев подал иск на «пророссийских казаков» из-за казней бойцов ВСУ в Донбассе

Discover2401:38
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 02:27, Ашберн
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Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

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«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
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Общество

Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы

По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
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Общество

Село на Чукотке отражает нашествие белых медведей

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Авто

Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

Блогер Kviring Drive рассказал, что стало с LADA Vesta, которая меньше чем за три года работы в такси проехала 437 000 километров.
Автоновости дня 04 декабря в 02:06
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва 04 декабря в 20:51
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 08:40
Общество

Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
Армия и оружие

Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике

Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru 04 декабря в 18:22
Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Газета.Ru 01:03
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Политика

В Кремле не ожидают «прорыва» после проведения «нормандского саммита»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ожидать прорыва в отношениях с Украиной после проведения "нормандского саммита".
Аргументы недели вчера в 13:44
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Общество

Пенсионный фонд откроет электронные трудовые книжки не позднее февраля

Ранее, как писал Nerws.ru, Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках в третьем, окончательном чтении.
News.ru вчера в 03:20
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 6 SE получит квадрокамеру с 48-Мп сенсором

Сетевые источники обнародовали информацию о смартфоне Huawei Nova 6 SE, официальный анонс которого ожидается в самое ближайшее время.
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ДТП на «Южном мосту» в Твери стало причиной серьезной пробки

Утром 6 декабря жители микрорайона Южный столкнулись с большими проблемами – столкнувшиеся на мосту автомобили практически парализовали движение как в сторону центра города, так и в обратную, а также на Южном кольце.
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Политика

Медведев назвал решение по пенсионной реформе одним из самых сложных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных для него.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
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Кино

Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb

Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
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Политика

Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
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Хоккей

Георгиев стал первой звездой дня в НХЛ, Свечников — второй

Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
Чемпионат 00:52
Происшествия

ДТП в Петербурге с участием 13 машин устроил пьяный водитель

Водитель автомобиля Audi, 42-летний мужчина, учинивший в Петербурге массовое ДТП с участием 13 машин утром в четверг, 5 декабря, находился в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM вчера в 09:57
Футбол

Массимо Каррера возглавил греческий АЕК

Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».
NewInform вчера в 16:09
Футбол

«Ювентус» и «Милан» претендуют на Паредеса

«Ювентуса» и «Милан» заинтересованы в приобретении полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Об этом сообщает Calciomercato.
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США расширили санкции в отношении России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости вчера в 10:28
Авто

Компания Kia получила ОТТС на внедорожник Mohave в России

Южнокорейская компания Kia получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на новую модель Mohave.
REGNUM 01:44
Общество

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
Lenta.ru 01:50
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
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