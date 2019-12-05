Армия и оружие
РБККиев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе
Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины и российских вооруженных сил нет на территории Украины. На пресс-конференции в 2015 году президент России Владимир Путин признал, что в Донбассе есть добровольцы из числа россиян.
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с чего всё началось
«Украина представила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену», — говорится в сообщении украинского ведомства.Daily Stormвчера в 15:27
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Украина передала в уголовный суд Гааги видеодоказательства зверств россиян в Донбассе
Эхо Москвывчера в 14:30
Киев подал иск к «пророссийским казакам» из-за казни девяти украинцев в Донбассе
Daily Stormвчера в 15:27
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Кино
Названы самые популярные актеры и актрисы 2019 года по версии IMDb
Кинопортал проанализировал поисковые запросы и на их основе выявил топ-10 самых популярных актеров и актрис уходящего года.
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Главной звездой назван голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев, одержавший победу в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Вратарь «Рейнджерс» парировал 45 бросков из 47 и одержал вторую победу кряду.
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ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей
Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.
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