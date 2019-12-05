с чего всё началось

Москва неоднократно заявляла, что не участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины и российских вооруженных сил нет на территории Украины. На пресс-конференции в 2015 году президент России Владимир Путин признал, что в Донбассе есть добровольцы из числа россиян.

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Армия и оружие Подлодки РФ назвали идеальными целями на Балтике Ранее News.ru сообщал, что надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.

Энергетика Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.

Происшествия ДТП на «Южном мосту» в Твери стало причиной серьезной пробки Утром 6 декабря жители микрорайона Южный столкнулись с большими проблемами – столкнувшиеся на мосту автомобили практически парализовали движение как в сторону центра города, так и в обратную, а также на Южном кольце.

Футбол Массимо Каррера возглавил греческий АЕК Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что итальянец Массимо Каррера возглавил греческий АЕК. Об этом пишет издание «Чемпионат.com».

Политика США расширили санкции в отношении России Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.

Общество ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей Исходя из расчета, что строительство одной заставы обходится примерно в 300 миллионов рублей, то действия Сулина и неустановленных лиц могли привести к тому, что пограничники остались без двух новых объектов, отметил источник издания.