Политика

Piter.tvPiter.tvВ Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже

Первым вопросом станет возвращение на Украину военнопленных. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал три вопроса, которые должны быть подняты на саммите "нормандской четвёрки" в Париже.
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В Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже

Piter.tv07:08

В Киеве подготовили три вопроса к встрече «нормандской четверки» в Париже

Газета.Ru07:06

В Киеве назвали три вопроса для нормандского саммита в Париже

RT на русском05:08

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