Политика
Piter.tvВ Киеве озвучили три вопроса для нормандского саммита в Париже
Первым вопросом станет возвращение на Украину военнопленных. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал три вопроса, которые должны быть подняты на саммите "нормандской четвёрки" в Париже.
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С ведущим Андрей Кончаловский обсудил творчество, карьеру и довольно болезненную тему для семьи — состояние дочери Марии, которой в сентябре прошлого года исполнилось 20 лет.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не будет выходным в Москве
Напомним, губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес в администрации рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Футбол
Агенту Канте угрожали смертью из-за трансфера француза в «Челси»
Предполагается, что за угрозами стоит бывший советник французского хавбека Рашид Садна, который до сих пор требует свою долю за трансфер Канте в «Челси» из «Лестера» в 2016 году.
Политика
На Украине заявили о пяти сценариях реинтеграции Донбасса
Киев рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
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Законопроект о выходном дне 31 декабря внесли в Госдуму
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении выходного дня 31 декабря.
Авто
Обновлённый кроссовер Toyota C-HR появился в РФ
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на обновленный купеобразный кроссовер Toyota C-HR.
Происшествия
Замглавы мэрии Назрани задержан по подозрению в превышении полномочий
«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Республики Ингушетия по подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы администрации города Назрани», — цитирует официального представителя ведомства Ирину Волк ТАСС.
Происшествия
Задержан еще один фигурант «московского дела»
Задержан еще один фигурант «московского дела» Сергей Суровцев, сообщил Telegram-канал Baza.
Биатлон
Фрацшер выиграл спринт этапа Кубка IBU в Шушене, Стрельцов — восьмой
В норвежском Шушене стартовал первый этап Кубка IBU, в рамках которого мужчины пробежали спринт.
Армия и оружие
Беспилотник США над Ливией сбили по ошибке
Американский беспилотник в районе Триполи был сбит по ошибке, пишет Associated Press со ссылкой на заявление командования Ливийской национальной армии.
Общество
КС РФ запретил навязывать работникам дополнительные трудовые функции
Суд отметил, что трудовая функция - это конкретный вид поручаемой работнику работы.
Музыка
Презентован логотип «Евровидения-2020»
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Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
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Шоу-бизнес
Вальттери Боттас развёлся с женой
Финский гонщик команды "Мерседес" Вальттери Боттас развелся с женой Эмилией, которая и сообщила об этом в аккаунте социальной сети Instagram.
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Спорт
Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Политика
Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Армия и оружие
Южная Корея и Япония сообщили о пуске КНДР «неопознанного снаряда»
Происшествия
В Екатеринбурге нашли тело мальчика
Здоровье
Саратовским больницам и поликлиникам не хватает почти 2000 врачей
По словам Натальи Мазиной, за 2018 и 2019 годы в медучреждениях Саратовской области увеличился удельный вес молодых специалистов (врачей – на 12,5%, средних медработников - на 11%).
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки создала свой отряд по поиску пропавших
Жительница Саратова Елена Киселева, у которой убили 9-летнюю дочь Лизу, создала свой поисковый отряд под названием «Прорыв».
Кино
В Сеть выложили удаленные сцены из финального сезона «Игры престолов»
Вырезанные из финального сезона "Игры престолов" сцены появились в Youtube.