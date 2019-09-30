Политика

Утро.ruУтро.ruКиев подпишет «формулу Штайнмайера» ради «нормандского формата»

Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", – заявил агентству собеседник.
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с чего всё началось

Источник сообщил о планах подписать «формулу Штайнмайера» 1 октября

Подписи под документом должны поставить представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ, а также представитель Украины Леонид Кучма.
Интерфаксвчера в 08:18

Подробнее о событии

Завтра могут сделать последний шаг к встрече в формате «нормандской четверки»

ИА REXвчера в 16:10

Киев подпишет «формулу Штайнмайера» ради «нормандского формата»

Утро.ruвчера в 09:21

«Формулу Штайнмайера» планируется подписать 1 октября

News.ruвчера в 09:17

Кучма подпишет формулу Штайнмайера уже завтра

Новостной фронтвчера в 08:34
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