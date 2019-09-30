Подписи под документом должны поставить представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в ТКГ, а также представитель Украины Леонид Кучма.

с чего всё началось

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