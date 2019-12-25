Экономика

ПРАЙМПРАЙМКиев подсчитал доход от транзита газа из РФ за пять лет

Украина рассчитывает получить от транзита газа из РФ доход в размере 15 миллиардов долларов за пять лет, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.
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Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Факты25 декабря в 04:59

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ24 декабря в 10:21

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБК24 декабря в 10:49

Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новости24 декабря в 10:47

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru24 декабря в 10:53

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС24 декабря в 10:10

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия24 декабря в 10:03
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Энергетика

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Lenta.ru 11:37
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Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).
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«Академик Черский» обойдет «уточнения» Дании по «Северному потоку – 2»

В распоряжении «Газпрома» есть свое судно-трубоукладчик, способное обойти «уточнение» датских властей.
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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

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В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
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Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

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Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
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Британский посол описал Россию тремя словами

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Россия предпримет зеркальные меры после американских санкций против газопровода «Северный поток-2».
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Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

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В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

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