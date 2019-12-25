Экономика

ПРАЙМПРАЙМКиев подсчитал доход от транзита газа из РФ за пять лет

Украина рассчитывает получить от транзита газа из РФ доход в размере 15 миллиардов долларов за пять лет, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.
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Киев подсчитал ожидаемый доход от транзита газа из России

РИА Новости24 декабря в 10:47

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Lenta.ru24 декабря в 10:53

В Киеве оценили доход от сделки с «Газпромом» в $18 млрд за пять лет

РБК24 декабря в 10:49

Сколько Украина заработает на транзите российского газа?

Аргументы и Факты25 декабря в 04:59

Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа

Коммерсантъ24 декабря в 10:21

Киев рассчитывает на $18 млрд дохода за пять лет при сохранении транзита газа

ТАСС24 декабря в 10:10

На Украине назвали ожидаемый размер прибыли от транзита газа за пять лет

Известия24 декабря в 10:03
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:23, Ашберн
Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
RT на русском 11:04
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru 11:37
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Орсер назвал прокат Медведевой маленьким чудом

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Политика

Новак сообщил, что «Северный поток-2» запустят до конца 2020 года

Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что ожидает запуска газопровода «Северный поток-2» до конца 2020 года, сообщает ТАСС.
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Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

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По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Семья Заворотнюк отреагировала на слухи о танцующей на шесте актрисе

Семья Анастасии Заворотнюк резко отреагировала на слухи, появившиеся в ряде СМИ о якобы здоровой и даже танцующей на шесте актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 23:32
Шоу-бизнес

Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
StarHit.ru 13:00
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«Салават Юлаев» проиграл вторую игру на Кубке Шпенглера

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Общество

Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск

Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
РИА Новости 12:54
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала нежное фото с Меладзе

Несколько месяцев назад Вера Брежнева удалила почти все совместные с мужем снимки, после этого композитора заподозрили в изменах.
Газета Кемерова 25 декабря в 21:54
Происшествия

В Москве мужчина получил ранения при попытке прорваться в храм с ножом

В Москве неизвестный мужчина совершил попытку прорваться на территорию храма с ножом.
Российская газета 09:48
Энергетика

Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.
REGNUM 11:34
Общество

DNS планирует построить город на Дальнем Востоке

Компания DNS (владеет сетью магазинов по продаже компьютерной, цифровой и бытовой техники) планирует построить город на Дальнем Востоке, сообщил ее генеральный директор Дмитрий Алексеев в Facebook.
Коммерсантъ 09:01
Армия и оружие

Рогозин ответил на слова Борисова о сокращении плана запусков

Сокращение плана произошло «прежде всего», из-за того, что OneWeb не предоставила свои спутники из-за их «неготовности», сказал Рогозин (цитата по ТАСС).
РБК 13:17
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 25 декабря в 08:44
Футбол

Егоров уволился с поста главы судейского департамента РФС

РИА "Новости" / Юрий Глебов Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров по собственному желанию покинул свой пост.
РЕН ТВ 07:13
Происшествия

В Канзасе произошел взрыв на авиационном заводе, сообщили СМИ

Взрыв произошел на авиационном заводе в городе Уичита (штат Канзас, США), сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 11:20
Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

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Экономика

Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
РБК 11:05
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости 04:11
Общество

Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Российская газета 12:32
Хоккей

Малыхин сменил «Трактор» на «Спартак»

Нападающий «Трактора» Федор Малыхин, в пятницу расторгнувший контракт с челябинцами, продолжит карьеру в стане столичного «Спартака».
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В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

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Общество

Посол Великобритании описал Россию в трех словах

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу в ответ на просьбу описать Россию в трех словах назвал ее увлекательной, энергичной и теплой.
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Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса

Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.
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Политика

Зеленский уволил директора Госбюро расследований Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований (ГБР) страны Романа Трубу.
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Политика

На Украине призывают поднять восстание и вернуть Крым

Спровоцировать народное движение за объединение полуострова с независимой страной призывает бывший министр транспорта и связи Евгений Червоненко.
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
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