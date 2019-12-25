Украина рассчитывает получить от транзита газа из РФ доход в размере 15 миллиардов долларов за пять лет, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.

Киев подсчитал доход от транзита газа из РФ за пять лет

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