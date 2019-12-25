Украина рассчитывает получить от транзита газа из РФ доход в размере 15 миллиардов долларов за пять лет, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.

Киев подсчитал доход от транзита газа из РФ за пять лет

Шоу-бизнес Пугачева высказалась против присутствия Бузовой на «Голубом огоньке» Народная артистка СССР Алла Пугачева попросила музыкального продюсера Игоря Крутого, чтобы он не допустил появления на новогоднем «Голубом огоньке» певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Кино Путин поздравил Виторгана с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Эммануила Виторгана с юбилеем, отметив мастерское владение профессией и трудолюбие актера театра и кино, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

Недвижимость Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Политика Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.

Происшествия В офисе ФБК Алексея Навального прошли обыски В офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в Москве прошли обыски. Об этом сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Политика Украина и Донбасс согласовали дату обмена пленными Украина и самопровозглашённые республики Донбасса согласовали дату обмена пленными. Обмен планируется произвести по формуле "всех на всех".

Политика В России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Технологии Windows упростит установку сторонних драйверов Microsoft выпустила новую предварительную сборку (19536) операционной системы Windows 10, добавив туда более простой способ обновления и установки сторонних драйверов, а также ежемесячных апдейтов, не связанных с безопасностью.

Общество Росстат представил демографический прогноз на 16 лет Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в среднем варианте прогноза вырастет с 73,42 лет в 2020 году до 79,1 лет в 2035 году.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Политика Минфин США рассекретит основания для санкций в отношении Дерипаски Минфин США планирует рассекретить материалы, на основании которых были введены санкции против бизнесмена Олега Дерипаски в 2018 году, сообщает РБК со ссылкой на материалы суда округа Колумбия.

Политика Россия и Украина договорились об отказе от взаимных претензий по газу Россия и Украина договорились, что с 1 января обнуляются взаимные претензии и будут сняты аресты имущества в счет решений по судебным искам, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Футбол Олег Веретенников может стать помощником Слуцкого в «Рубине» Футбольный тренер Олег Веретенников, который вчера ушел с должности наставника «Ротора-2», может войти в тренерский штаб волгоградского специалиста Леонида Слуцкого.