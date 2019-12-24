Экономика
Газета.RuКиев оценил доход от транзита газа из России за пять лет
20 декабря Россия и Украина подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года. По словам Оржеля, ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи - более $3 млрд арбитража плюс около $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет.
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«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи – это более 3 млрд долларов по арбитражу, плюс ориентировочно 3 млрд долларов за транзит на год в течение пяти лет», – отметил Оржель в своем материале для издания «Экономическая правда».Взгляд.ру24 декабря в 09:32
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На Украине подсчитали предполагаемый доход от транзита газа из России
RT на русском24 декабря в 11:36
Украина ожидает за пять лет получить $15 млрд от транзита российского газа
Коммерсантъ24 декабря в 10:21
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