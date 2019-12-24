с чего всё началось

20 декабря Россия и Украина подписали контракт с "Газпромом" на поставки газа с 1 января 2020 года. По словам Оржеля, ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи - более $3 млрд арбитража плюс около $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет.

Киев оценил доход от транзита газа из России за пять лет

Политика Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.

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Общество Капитана «Салавата Юлаева» обвинили в гендерной дискриминации Глава совета по правам человека Республики Башкирия Владимир Барабаш направил в прокуратуру обращение в адрес капитана хоккейной команды "Салават Юлаев" Григория Панина.

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Футбол Александр Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС Председатель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров покинул свой пост, который он занимал в течение последних 19 месяцев.

Политика Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.

Политика В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.