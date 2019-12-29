Политика

Газета.RuГазета.RuЗавершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР

Киев получил 52 человека от ДНР и еще 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 - в Луганск. Это первый за два года крупный обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.
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В Донбассе завершили обмен пленными с Киевом

РИА Новости07:54

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс07:07

Киев передал в ДНР 60 пленных, а забрал 52

News.ru08:21

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Газета.Ru09:00

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Радио Комсомольская правда08:20

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