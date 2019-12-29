Политика
Газета.RuЗавершен обмен пленными между Украиной, ДНР и ЛНР
Киев получил 52 человека от ДНР и еще 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 - в Луганск. Это первый за два года крупный обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.
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Политика
Пятерых экс-сотрудников «Беркута» обменяли в Донбассе
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Украинские националисты назвали «революцию достоинства» растоптанной
Напомним, с субботы украинские националисты окружали здание киевского СИЗО, где содержались бывшие бойцы «Беркута», внесенные в списки для обмена удерживаемыми лицами между Киевом и провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
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При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
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Рейсовый автобус из Петербурга съехал в кювет в Эстонии
На 30-м километре шоссе Таллин - Нарва съехал в кювет рейсовый автобус, следовавший из Санкт-Петербурга.
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Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Клебо победил в спринте на «Тур де Ски», Ретивых занял четвёртое место
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В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Сообщается, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов, который находится в данный момент без клуба, может вернуться к работе.В ближайшее время специалист может возглавить брестское «Динамо».
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Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева представила новый образ на показательных выступлениях чемпионата России.