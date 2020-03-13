Политика
ТАССКиев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта
Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.
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Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Здоровье
49 рязанцев находятся на контроле у медиков из-за коронавируса
49 жителей Рязанской области находятся под наблюдением медиков из-за коронавируса, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Энергетика
Эр-Рияд сделал Минску выгодное предложение по нефти
Саудовская Аравия предложила Белоруссии нефть по более низким ценам, чем Россия, пишут СМИ со ссылкой на источники.
Футбол
«Динамо» победило «Ахмат» в матче РПЛ
Московское «Динамо» одержало победу над грозненским «Ахматом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Авто
Седан Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели
Южнокорейская компания Hyundai сообщила о выходе новой модификации седана Hyundai Solaris.
Музыка
Little Big анонсировала песню для «Евровидения»
Питерская рейв-группа Little Big, которая будет представлять РФ на «Евровидении-2020», анонсировала песню для конкурса.
Общество
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий
На Кубани ограничат проведение массовых мероприятий. Решение об этом принято губернатором края Вениамином Кондратьевым.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 250 человек
Политика
Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает местное издание Journal O Dia.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Здоровье
В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России
"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Политика
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
Происшествия
Один человек погиб, еще двое пострадали при перестрелке в Ингушетии
В результате погиб один человек, еще двое ранены. Как уточнили в администрации села, пострадавшие являются сотрудниками полиции.
Энергетика
Белоусов назвал цену нефти в $35 «новой устойчивой реальностью»
Падение мировых цен на нефть на уровень $35 за баррель и ниже представляет собой выход в «новую устойчивую реальность», заявил журналистам первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Политика
Bloomberg: Трамп объявит режим ЧС в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп объявит сегодня чрезвычайное положение в стране на фоне коронавируса COVID-19, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Джиган: мне уже лучше, иду на поправку
Как сообщал Peopletalk, Джиган оказался в рехабе после того, как стал поднимать руку на свою супругу Оксану Самойлову - судя по всему, она сама и вызвала службы.
Политика
На Украине депутаты выступили против создания Консультативного совета
Народные депутаты от партии "Слуга народа" высказались против создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе.
Футбол
Ещё четыре игрока «Сампдории» заболели коронавирусом
Уже пять футболистов итальянской «Сампдории» сдали положительный результат на коронавирус.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Жертвой COVID-19 стала 71-летняя жительница Житомирской области. Она скончалась в пятницу, 13 марта.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
Финляндия может закрыть границу из-за коронавируса
Вспышка нового типа коронавируса COVID-19, от которого пока не придумали лекарства, продолжает набирать обороты.
Кино
Съемки «Человека-паука 3» начнутся в июле
Авторами «Человека-паука 3» вновь стали Крис МакКенна и Эрик Соммерс, а режиссером выступил Джон Уоттс.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.