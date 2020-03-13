Политика

ТАССТАССКиев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

Украина "полностью ограничивает" пассажирское авиасообщение с 17 марта из-за вспышки нового коронавируса. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала NewsOne.
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Киев полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта

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Дмитрий Александрович Разумков
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Председатель Верховного совета Украины с 29 августа 2019 года. Глава политической партии «Слуга народа» с 27 мая по 10 ноября 2019.
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