с чего всё началось

Как проинформировал руководитель «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, несмотря на то, что объем транзита российского газа с 2020 года сократился почти в шесть раз, страна получает полноценную оплату за услугу.

Киев получает полный расчет за транзит газа, объем которого сократился

Армия и оружие В Госдуме оценили ответ Трампа на ракетные удары Ирана Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне после удара армии Ирана по базам в Ираке заявил, что США не будут использовать свою военную мощь против Ирана.

Здоровье В зимнее время потребность человека в воде возрастает В США сразу несколько университетов выдали предупреждение о том, что в зимнее время потребность человека в воде существенно возрастает.

Шоу-бизнес Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.

Спорт МОК рассмотрит вопрос участия россиян в Играх-2020 после решения CAS Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация рассмотрит вопрос участия российский спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), передает ТАСС.

Общество Названы самые качественные российские товары Глава Роскачества Максим Протасов назвал российские товары, которые могут конкурировать на мировом рынке благодаря высокому качеству.

Космос SpaceX успешно вывела на орбиту 60 спутников Starlink Спутники будут размещены на высоте 290 км. Об успешном выводе в космос 60 микроспутников Starlink, запущенных на ракете-носителе Falcon 9, заявила компания SpaceX, сообщает ТАСС.

Политика Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.

Происшествия В Нигерии освободили похищенных пиратами россиян Освобождены двое россиян, похищенных с нефтяного судна MV AMBIKA, в ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве России в Абудже.

Политика На Украине назвали условия отказа от минских соглашений Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.