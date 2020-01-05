Энергетика

RuNews24.ruRuNews24.ruКиев получает полный расчет за транзит газа, объем которого сократился

Как проинформировал руководитель «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, несмотря на то, что объем транзита российского газа с 2020 года сократился почти в шесть раз, страна получает полноценную оплату за услугу.
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с чего всё началось
При этом компания получает оплату от российской стороны в полном объёме из расчёта 178 млн кубометров в сутки, сообщил
 Макогон на своей странице в Facebook.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:23, Ашберн
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