Энергетика
RuNews24.ruКиев получает полный расчет за транзит газа, объем которого сократился
Как проинформировал руководитель «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, несмотря на то, что объем транзита российского газа с 2020 года сократился почти в шесть раз, страна получает полноценную оплату за услугу.
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с чего всё началось
При этом компания получает оплату от российской стороны в полном объёме из расчёта 178 млн кубометров в сутки, сообщил Макогон на своей странице в Facebook.News.ru04 января в 23:16
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