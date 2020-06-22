Замглавы МИД Украины Василий Боднарь пообещал, что Киев и далее будет сокращать количество общих договоров с Россией. По словам дипломата, сейчас у Москвы и Киева около 300 соглашений, а несколько лет назад их было на 150 больше, и украинская сторона постоянно проводит ревизию договорной базы.

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Хоккей Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.

Кино Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.

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