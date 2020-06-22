Политика
Газета.RuКиев пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
Замглавы МИД Украины Василий Боднарь пообещал, что Киев и далее будет сокращать количество общих договоров с Россией. По словам дипломата, сейчас у Москвы и Киева около 300 соглашений, а несколько лет назад их было на 150 больше, и украинская сторона постоянно проводит ревизию договорной базы.
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Общество
МВД: Масочный режим не мешает работе системы видеонаблюдения
Масочный режим никак не сказался на результативности работы системы контроля за безопасностью жителей и гостей столицы.
Российская газета 19:34
Общество
Полиция установила причастных к афере с голосованием по поправкам
В полиции Москвы рассказали о промежуточных результатах проверки сообщений о готовящейся афере при голосовании по поправкам к Конституции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости 10:40
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Хоккей
Журнал Hockey News призвал ввести в Зал славы ряд советских хоккеистов
Журнал Hockey News на своем официальном сайте призвал включить в Зал хоккейной славы, который находится в Торонто, плеяду советских хоккеистов.
РИА Новости 03:51
Кино
Умер режиссер «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
С 1976 года Шумахер начал пробовать себя как сценариста, а еще через пять лет дебютировал в роли режиссера.
Mockva.ru 16:24
Гаджеты
Apple представила новую операционную систему iOS 14
Коммерсантъ 14:24
Футбол
Гвардиола: «Думаю, в следующем сезоне мы вновь добьемся успеха»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «Ливерпулю», близкому к завоеванию титула чемпиона Англии, будет непросто повторить успех в сезоне-2020/21.
Soccer.ru 01:36
Здоровье
Путин наградил медиков Ноябрьска за вклад в борьбу с коронавирусом
Кроме медиков Ноябрьска, президентские награды получили и врачи из других медучреждений региона: орденом Пирогова награжден заведующий инфекционным отделением Надымской ЦРБ Александр Александровский, завотделением Салехардской ОКБ Ирина Лапенко, заведующая инфекционным отделением Новоуренгойской ЦГБ Ирина Чайковская.
Ноябрьск 24 06:03
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Технологии
Авторы The Order 1886 стали частью Facebook и Oculus
Игромания.ру 16:53
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России
Смотрите такжеРоскомнадзор разблокирует Telegram Как передает "Интерфакс", причины, по которым было принято такое решение (разблокировать мессенджер), на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай" назвал заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
Общественное телевидение России 10:03
Общество
Закупку СИЗ на миллиард для госпиталя в «Ленэкспо» расследует УФАС
«Изучив полученные ответы, СПб УФАС выявило в действиях госпиталя при заключении контракта с ООО „Рэд Стар“ на поставку средств индивидуальной защиты на сумму, превышающую миллиард рублей, признаки нарушения закона», — отметили антимонопольщики.
Росбалт 04:58
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Интерфакс 11:05
Музыка
Победы на «Евровидении-2008» лишили Диму Билана
Сама же Лорак очень обрадовалась запоздалой онлайн-победе и разместила в своем Instagram-аккаунте итоговую таблицу, сопроводив текстом о том, что очень рада получить подобные новости из Европы.
Live24 05:31
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
Здоровье
Врач оценил данные о связи смертности от коронавируса с группой крови
Ранее ученые ряда стран пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных осложнений от COVID-19.
Моя Москва.онлайн 10:49
Происшествия
В Сочи задержаны участники конфликта со стрельбой
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Другие участники конфликта устанавливаются.
Ясно 15:56
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Общество
Китай приостановил ввоз американского мяса птицы
Речь идёт о продукции компании Tyson. Китай приостановил ввоз американского мяса птицы.
Piter.tv 09:18
Гаджеты
Макет iPhone 12 показался на качественных фото
Качественные фото реалистичных макетов нового iPhone опубликовали в твиттере.
ToDay News Ufa 10:29
Общество
Число случаев COVID-19 на Сахалине за сутки выросло на 35
Прирост выявленных зараженных коронавирусной инфекцией за последние сутки на Сахалине составил 35, общее число выявленных случаев достигло 579, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 07:56
Происшествия
На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории
На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
Общество
На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей
На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей.
Эхо Москвы 16:06