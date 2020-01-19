с чего всё началось

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.

Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму

Политика Путин, Меркель и Гутерреш пообщались в Берлине по-русски Российский лидер Владимир Путин по прибытии в офис канцлера ФРГ Ангелы Меркель пообщался с ней и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем на русском языке.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Политика Трамп категорически отверг обвинения по импичменту Президент США Дональд Трамп отрицает все обвинения по импичменту и требует его оправдать.

Политика Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.

Гаджеты Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11 Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.

Единоборства Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.

Футбол Покинувший ЦСКА Шарлия перешел в турецкий клуб 23-летний футболист с лета 2019 года выступал в ЦСКА на правах аренды, а трансфер хорвата принадлежал клубу «Славена Белупо».

Политика Захарова ответила Венедиктову на критику Лаврова Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, в связи с чем решения судов "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".

Армия и оружие Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.

Общество Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.

Хоккей Крылов: Омск проведет Матч звезд КХЛ после открытия новой арены Омск станет хозяином Матча звезд КХЛ в первый или второй год после открытия новой арены, заявил председатель совета директоров хоккейного клуба "Авангард" Александр Крылов.

Происшествия В прокуратуре назвали причину массового отравления в Кизляре Причиной массового отравления людей в Кизляре (Дагестан) стала некачественная вода после устранения прорыва на водопроводе, говорится в воскресном сообщении пресс-службы прокуратуры республики.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.