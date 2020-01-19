Политика
РИА НовостиКиев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
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с чего всё началось
«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно», – говорится в заявлении украинского посольства в Twitter.Взгляд.ру08:07
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Политика
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Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
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