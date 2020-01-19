с чего всё началось

Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.

Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму

Политика В Берлине началась конференция по Ливии Агентство отмечает, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства Национального согласия Ливии Фаиз Сарадж находятся в Берлине, но к месту проведения конференции они не приехали.

Общество «Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.

Общество В центре Москвы проходит антифашистское шествие В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.

Космос Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.

Политика Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».

Здоровье Распространение кори в Якутске удалось затормозить Распространению инфекции способствовал тот факт, что среди заболевших были лица, добровольно отказавшиеся от экстренной иммунизации против кори.

Происшествия Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.

Политика Трамп и демократы сделали заявления перед слушаниями по импичменту Перед Новым годом Палата представителей США утвердила две статьи обвинения против Трампа – главу американского государства обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Технологии Amazon создает систему оплаты по скану ладони Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.

Общество В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.