Политика
РИА НовостиКиев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Читать в источнике
Оценить689
с чего всё началось
«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в пособие по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленного контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно», – говорится в заявлении украинского посольства в Twitter.Взгляд.ру08:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:27, Ашберн
Политика
В Берлине началась конференция по Ливии
Агентство отмечает, что маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар и глава правительства Национального согласия Ливии Фаиз Сарадж находятся в Берлине, но к месту проведения конференции они не приехали.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Общество
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.
Общество
В центре Москвы проходит антифашистское шествие
В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.
Единоборства
Дана Уайт: «Бой Хабиб — Конор точно будет не в Москве»
Президент UFC Дана Уайт заявил, что не стоит ждать проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Москве.
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали вредными для экологии
Производство искусственного крабового мяса и рыбных палочек из сурими оказалось опасным для окружающей среды.
Космос
Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет
Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Религия
Крестный ход прошел в Барнауле на Крещение. Как это было
Утром 19 января в барнаульских храмах прошли божественные литургии, которые продолжились крестным ходом.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Футбол
«МЮ» и «Спортинг» договорились о трансфере Фернандеша
Еще вчера португальский и английский клубы не могли прийти к согласию о переходе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеш.
Здоровье
Сепсис убивает в 5 раз чаще, чем рак груди
Заражения крови ежегодно уносят в 5 раз больше жизней граждан США, чем рак груди.
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Здоровье
Распространение кори в Якутске удалось затормозить
Распространению инфекции способствовал тот факт, что среди заболевших были лица, добровольно отказавшиеся от экстренной иммунизации против кори.
Происшествия
В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами
В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
Политика
Трамп и демократы сделали заявления перед слушаниями по импичменту
Перед Новым годом Палата представителей США утвердила две статьи обвинения против Трампа – главу американского государства обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Авто
«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser
Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина крестила второго ребенка и раскрыла его имя
Судя по антуражу фотографии, женщина как раз крестила его.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии
Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Технологии
Amazon создает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Происшествия
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Кино
За 6 лет «просрочки» сдачи фильма режиссер заплатит штраф в 7,5 млн
Министерством культуры РФ на 7,5 миллионов рублей оштрафован режиссер Сергей Дворцевой.
Экономика
Здравоохранение Иркутской области недофинансировано на 5 млрд рублей
Общая сумма недофинансирования здравоохранения в Иркутской области составляет порядка 5 млрд рублей, заявил уполномоченный по правам человека в регионе Виктор Игнатенко, 19 января сообщает ИА Телеинформ.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Армия и оружие
В 2020 году российскую армию ждут более 600 единиц инженерной техники
Более 600 единиц инженерной техники появятся в российской армии в 2020 году, заявил начальник инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, сообщает 20 января газета министерства обороны «Красная звезда».