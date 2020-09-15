Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
REGNUM
REGNUM

МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»

Москва, 15 сентября 2020, 21:13 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности всех сторон к проведению новой встречи лидеров «нормандской четвёрки» не соответствует действительности. Об этом заявил 15 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В МИД опровергли заявление о готовности «нормандской четверки» к встрече

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
РИА Новостивчера в 10:29
Подробнее о событии
ИА Красная Весна

Украина требует от России пояснений по поводу встречи нормандской четверки

ИА Красная Веснавчера в 16:55
Говорит Москва

В МИДе опровергли информацию о готовности всех сторон к нормандскому саммиту

Говорит Москвавчера в 10:21
Коммерсантъ

МИД РФ опроверг слова Зеленского о готовности «нормандской четверки» к саммиту

Коммерсантъвчера в 12:47
Аргументы и Факты

В МИД опровергли готовность лидеров стран «нормандской четверки» к встрече

Аргументы и Фактывчера в 11:47
Взгляд.ру

Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки»

Взгляд.рувчера в 10:41
РИА Новости

Киев потребовал от России разъяснений о встрече в «нормандском формате»

РИА Новостивчера в 16:13
Московский Комсомолец

Москва опровергла заявление Зеленского о готовности всех сторон к нормандской встрече

Московский Комсомолецвчера в 10:21

Стартовали продажи седанов Mercedes-Benz S-класса нового поколения

Стартовая цена - 94 540 евро (примерно 8,4 млн рублей) за короткобазный заднеприводный седан, оснащённый турбодизелем объёмом 2,9 литра и мощностью 286 л. с. Самой дорогой версией пока является длиннобазный Mercedes-Benz S 500 с полным приводом и бензиновым трёхлитровым турбомотором мощностью 435 л. с. За такую машину просят 119 364 евро (примерно 10,6 млн рублей).
Стартовали продажи седанов Mercedes-Benz S-класса нового поколения
Wroom.ru17:34
1

Fitch: реверс газа РФ делает невыгодной для Украины покупку СПГ у США

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, почему Украина может полностью отказаться от покупки сжиженного природного газа из США.
Газета.Ru13 сентября в 21:10
9

Первый в Дагестане детский диагностический центр открылся в Махачкале

Лучшее – детям: консультативная диагностическая поликлиника при Детской республиканской клинической больнице продолжает приём маленьких пациентов после капитального ремонта.
ГТРК Дагестанвчера в 11:56

Директор «Стальсервис» задолжал сахалинцу более 100 тысяч рублей

Как сообщают в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что директор предприятия, имея финансовые средства, больше пяти месяцев не выдавал расчет (более 100 тысяч рублей) бывшему сотруднику.
АСТВвчера в 02:29

Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
617

Фрегат «Адмирал Эссен» начал следить за эсминцем ВМС США в Черном море

Фрегат "Адмирал Эссен" начал следить за эсминцем "Франклин Рузвельт" ВМС США, который во вторник зашел в Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
РИА Новостивчера в 15:54
11

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUMвчера в 10:58
798