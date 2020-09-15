МИД РФ опроверг слова Зеленского о скорой встрече «нормандской четвёрки»
Москва, 15 сентября 2020, 21:13 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности всех сторон к проведению новой встречи лидеров «нормандской четвёрки» не соответствует действительности. Об этом заявил 15 сентября замглавы МИД России Андрей Руденко.В источнике
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В МИД опровергли заявление о готовности «нормандской четверки» к встрече
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата" (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников.
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