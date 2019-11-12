Политика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

Международный суд ООН отказался удовлетворить требование установить временные меры по иску к Москве о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
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Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН

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МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

РБК10:52
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Трамп запретил публиковать заявления о ситуации в Керченском проливе

Согласно показаниям, которые под присягой американским законодателям дал экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон, глава государства Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, произошедшем 25 ноября 2018 года, передает ТАСС.
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Instagram запустил новую функцию для сторис под названием Reels.
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Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
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Стадион «Ростов Арена» передали в собственность Ростовской области

В список объектов, переданных области, кроме самого стадиона вошли его вспомогательные помещения, КПП, кассы для продажи билетов.
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5 фильмов, которые вдохновляют Андрея Кончаловского

В преддверии премьеры нового фильма Андрея Кончаловского «Грех» портал Teleprogramma.pro и онлайн-кинотеатр ivi выяснили, какие картины повлияли на самого режиссера и его творчество.
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СК проверит информацию о действиях Соколова против другой студентки

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сведения СМИ о противоправных действиях историка Олега Соколова в отношении другой студентки.
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Хорошо ли русскому в «Зените» — исследование Nevasport

Nevasport решил проверить — правда это или нет.
Нева Спорт 04:06
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Сборная России сыграет в ближайших матчах в старой форме

"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - говорится в сообщении.
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Кремль оценил идею снизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

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Ведущая украинского телеканала «1+1» Алла Мазур рассказала, что у нее обнаружили злокачественную опухоль.
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«Росконтроль» проверил качество подсолнечного масла

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«АвтоВАЗ» в понедельник, 11 ноября, обнародовал стоимость LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
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США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян

Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
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Вдова Магомаева экстренно госпитализирована

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«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель

По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
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Газ из Болгарии в Сербию по газопроводу «Турецкий поток» начнёт поступать до мая 2020 года.
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Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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Apple Card подозревают в сексизме и дискриминации

Создателей Apple Card подозревают в гендерной дискриминации.
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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для проживающих на селе женщин.
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Елена Владимировна Зеркаль
Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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