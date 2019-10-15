Политика

РБКРБККиев потребовал распустить ДНР и ЛНР для соглашения по Донбассу

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», согласно которой должен быть установлен особой статус Донбасса, после проведения там местных выборов.
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с чего всё началось
«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигосударств «Л/ДНР», полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения», – заявила она в своем Facebook
 по итогам заседания Контактной группы.
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Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

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Политика

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Россия заключила с Объединенными Арабскими Эмиратами новые соглашения на сумму около $1,4 млрд.
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Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

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Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
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В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе

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