Политика
РИА НовостиКиев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Читать в источнике
Оценить322
Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельSM News 14:16
с чего всё началось
«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигосударств «Л/ДНР», полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения», – заявила она в своем Facebook по итогам заседания Контактной группы.Взгляд.ру12:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили о сдаче Манбиджа российским войскам
США договорились с Россией о передаче контроля над сирийским Мандбиджем, городом на северо-востоке провинции Алеппо, сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленного источника в Пентагоне.
Дождь 05:28
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии
«Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:01
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Общество
Дженнифер Энистон собрала всех «Друзей» для первого фото в Instagram
Для многих поклонников появление актрисы в Instagram стало одним из лучших подарков на 25-летие «Друзей».
Popcornnews.ru 17:00
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 вчера в 06:54
Общество
Россияне стали лояльнее относиться к теневой экономике
Около 25 млн россиян, или 32,5% занятых в экономике, трудятся в теневом секторе экономики, показало новое исследование Института общественных наук РАНХиГС.
Газета.Ru 14:23
Шоу-бизнес
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером
Влюбленная Бузова сделала парные татуировки с известным блогером Певица и Давид Макунян подогревают слухи об их романе.
Экспресс газета вчера в 06:34
Происшествия
В Приморье при обрушении жилого дома повреждены 17 квартир
При обрушении в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье повреждены 17 квартир.
ТАСС 02:08
Происшествия
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу
Российская газета 17:42
Происшествия
Россияне устроили самосуд над мужчиной за нападения на детей
Жители Архангельска устроили самосуд над мужчиной, которого подозревают в серии нападений на женщин и детей.
Lenta.ru 14:45
Политика
Эрдоган назвал сроки заключительного этапа поставок С-400
Турция ожидает получить от России последнюю партию зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» в ноябре-декабре 2019 года, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.
REGNUM 18:27
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Близкие Анастасии Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы.
Pravda.Ru 05:08
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru 12:43
Футбол
«Реал» рассказал о травме Модрича
«Реал» посредством официального сайта рассказал о состоянии полузащитника Луки Модрича.
Евро-футбол.ру 15:43
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Политика
Турция объяснилась за встречу Эрдогана с депутатами из Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком, а случайно пожал им руки.
Lenta.ru 18:18
Спорт
Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
РБК 08:52
Политика
Сербская часть «Турецкого потока» будет завершена к концу года
Сербская часть газопровода "Турецкий поток" будет завершена к концу года.
ТАСС вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать наличие внебрачного сына
Ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой Николай Цискаридзе отказался комментировать заявление 19-летнего Тимура Акперова, который утверждает, что знаменитый танцор является его биологическим отцом.
Пятый канал вчера в 11:25
Экономика
Минск оценил потери из-за налогового маневра и загрязненной нефти
Белоруссия из-за налогового маневра и загрязненной российской нефти недополучила в экспортной программе около $1,5 млрд.
ТАСС 09:10
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
RuNews24.ru 13 октября в 13:26
Здоровье
Минздрав подготовил памятку для получения незарегистрированных лекарств
В Минздраве России подготовили памятку для родителей и законных представителей детей, нуждающихся в незарегистрированных на территории страны психотропных лекарствах.
RT на русском 18:19
Общество
Агент рассказал о состоянии прооперированной Тотьмяниной
Агент чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Татьяны Тотьмяниной Анастасия Драпеко прокомментировал информацию о том, что бывшая спортсменка перенесла операцию в онкологическом центре.
Газета.Ru 09:32
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила фанатов фото в купальнике
56-летняя актриса Елена Валюшкина в последнее время будоражит фанатов своими публикациями.
Вечерний курьер 13:54
Культура
Парфенов отказался от бренда «Намедни» на YouTube из-за претензий НТВ
Новый сезон проекта Леонида Парфенова на YouTube будет выходить без названия «Намедни».
Фонтанка.Ру 08:15