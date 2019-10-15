с чего всё началось

Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений

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