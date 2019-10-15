Политика
РИА НовостиКиев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
Читать в источнике
Оценить184
с чего всё началось
«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигосударств «Л/ДНР», полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения», – заявила она в своем Facebook по итогам заседания Контактной группы.Взгляд.ру12:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 14:09, Ашберн
Общество
МВД предлагает продавать «красивые» номера через портал госуслуг
По сообщениям агентства «ТАСС», МВД России предложило ввести возможность реализации госномеров через портал госуслуг.
Тарантас Ньюс 12:50
Общество
Мать убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой девочки Лизы Елена Киселева записала видеообращение к жителям Саратова и властям города.
ФАН вчера в 10:17
Происшествия
В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
Lenta.ru 11:59
Футбол
Глава FIFA предложил пожизненно запрещать посещение матчей за расизм
Игра между сборными Болгарии и Англии состоялась накануне.
Говорит Москва 13:42
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной не признал ее пятого ребенка
Бывший супруг Илья Древнов раскрыл тайну рождения пятого ребенка Марии Порошиной.
Телепрограмма 05:14
Общество
«Газпрому» принудительно отключили зарубежную технику через спутник
Начальник департамента N335 Павел Крылов уточнил, что LMF отключили дистанционно через спутник и теперь компрессоры не работают и "стоят мертвым грузом" Отмечается, что вместо них планируются закупить модульные компрессорные станции российского производства.
Газета.Ru 13:49
Шоу-бизнес
Корейская поп-звезда Солли найдена мертвой
Корейская поп-исполнительница и актриса Солли (настоящее имя - Чхве Чжин Ри) умерла в возрасте 25 лет, сообщает "Би-би-си" По заявлению полиции, тело певицы было обнаружено в ее доме менеджером.
Газета.Ru вчера в 08:19
Политика
Авторы фильма о крушении МН17 на Украине попали в список «Миротворца»
Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список авторов документального фильма о катастрофе МН17 в июле 2014 года в Донбассе – Макса ван дер Верффа и Риттера Нормана.
Взгляд.ру 13:59
Музыка
Группа «Ленинград» дала свой последний прощальный концерт
Вчера, в субботу, 12 октября, в Санкт-Петербурге прошел последний концерт из стадионного тура группы "Ленинград", который ознаменовал окончание существования группы.
Кривое-зеркало.ру 13 октября в 06:38
Политика
США хотят лишить Россию Северного морского пути
Соединенные Штаты Америки пытаются лишить Россию права на Северный морской путь, пишет сербское издание "Печат".
Sputnik Таджикистан 10:32
Авто
Обновленный кроссовер Lexus RX поступил в продажу в России
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного кроссовера Lexus RX.
Автоновости дня 09:47
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Здоровье
Эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств
Эксперты портала «Здоровье Mail.ru» считают, что как минимум 5 из них на пользу не пойдут и принесут только вред.
Вечерний курьер 12 октября в 14:12
Футбол
Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.uа».
РБК вчера в 19:40
ЖКХ
В России изменят схему оплаты ЖКХ
1. Новый порядок оплаты проходит обсуждение с правительством Министерство строительства и ЖКХ разработало законопроект, призванный облегчить гражданам процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Lenta.ru 07:43
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
Известия 08:01
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66 человек
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 66, пропавшими без вести числятся 15 человек, 212 получили ранения, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика
МИД ДНР: Киев пытается подменить смысл «формулы Штайнмайера»
Представители Украины в политподгруппе сегодня на переговорах в Минске пытались подменить понятие особого статуса децентрализацией, что противоречит положениям согласованной киевской стороной две недели назад формулы Штайнмайера.
ИА Новороссия 13:17
Авто
Обновленный Hyundai Solaris 2020 добрался до дилеров
Официально новинку можно будет приобрести 30 октября, но первые товарные машины уже добрались до официальных дилеров корейского бренда.
Новые автомобили 03:48
Космос
Всю Землю подвергнут лазерной бомбардировке
Ученые уверены, что полученные снимки станут ценным наследием для будущих поколений, которые не застанут Землю такой, какой она является сейчас.
Lenta.ru 13:13
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Гаджеты
Google представила новые модели смартфона Pixel
Американская компания Google представила смартфоны нового поколения Pixel 4 и Pixel 4 XL.
REGNUM 12:48
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Евро-футбол.ру 11:16
Футбол
Рэпер Баста купил футбольный клуб СКА
Дни24 05:17
Армия и оружие
Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
Газета.Ru 13:41