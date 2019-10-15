Политика

Lenta.ruLenta.ruКиев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.
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с чего всё началось
«Украинская сторона подчеркнула, что выполнение политического блока вопросов Минских соглашений возможно только при условии выполнения следующих пунктов: роспуск квазигруппировок ДНР и ЛНР, полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины», — написала
 она в Facebook.
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