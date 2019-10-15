с чего всё началось

Киев исполнит политическую часть минских соглашений только после того, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) будут распущены.

Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения минских соглашений

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