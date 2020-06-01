Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКиев предлагает Западу пересмотреть Будапештский меморандум

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На самом деле, боевые действия идут не на востоке Украины, они идут на востоке Европы. В этой связи мы призываем наших западных коллег к пересмотру Будапештского меморандума. Этому документу необходимо дать оценку, откровенную, честную, смотря друг другу в глаза.
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