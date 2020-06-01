Политика
Московский КомсомолецКиев предлагает Западу пересмотреть Будапештский меморандум
На самом деле, боевые действия идут не на востоке Украины, они идут на востоке Европы. В этой связи мы призываем наших западных коллег к пересмотру Будапештского меморандума. Этому документу необходимо дать оценку, откровенную, честную, смотря друг другу в глаза.
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Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса
Министерство обороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса.
ТАСС 01:04
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
Армия и оружие
В Идлибе предупредили о грядущем обострении в Сирии
Ответственность за обострение ситуации лидер идлибской группировки возложил на официальный Дамаск.
Аргументы недели 31 мая в 16:19
Общество
«Уральские авиалинии» планируют привлечь кредиты в нескольких банках
Авиакомпания "Уральские авиалинии" проводит переговоры с несколькими банками для предоставления займов, помимо уже открытой кредитной линии от Сбербанка.
ТАСС 01:55
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
Космос
Мощнейшая за три года вспышка зафиксирована на Солнце
Известия вчера в 14:47
Космос
Рогозин рассказал о перспективах развития космодрома Байконур
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил сотрудников российской ракетно-космической отрасли с 65-летием первого в мире космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 21:17
Киберспорт
Состоялся официальный релиз Valorant в СНГ
2 июня в 8:00 мск Riot Games выпустила Valorant в Европе и СНГ. Теперь в шутер может бесплатно поиграть любой желающий.
CyberSport.ru 01:01
Общество
МВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Водители теперь смогут получить государственные номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До изменения трехзначные номера начинались только с цифр 1 и 7.
REGNUM вчера в 06:45
Политика
1 июля в России объявлен выходным днем
Первое июля, на которое назначено голосование по поправкам в Конституцию РФ, будет выходным днем.
ЛОТ вчера в 10:27
Футбол
Опубликованы фотографии домашней формы «Тоттенхэма» на следующий сезон
Популярный портал FootyHeadlines, специализирующийся на спортивной экипировке, опубликовал дизайн домашней формы лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на сезон-2020/2021.
Чемпионат вчера в 21:31
Наука
Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи выявили под Новой Зеландией следы гигантского пузыря магмы, называемого суперплюмом, который в прошлом привел к крупнейшей вулканической активности на Земле.
Lenta.ru 31 мая в 23:51
Технологии
Агрегаторам объявлений предложили идентификацию на портале госуслуг
Популярные сайты объявлений Avito, «Авто.ру», ЦИАН и другие агрегаторы с 1 июля смогут подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг.
Ведомости вчера в 23:23
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Шоу-бизнес
Екатерина Климова возбудила подписчиков сексуальной уборкой
Российская актриса Екатерина Климова сняла видео с домашней уборкой, которым взбудоражила аудиторию в Instagram.
Слово и Дело 30 мая в 10:45
Происшествия
В Оренбургской области проверяют факт изъятия детей из семьи
Прокуратура и следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту изъятия детей из многодетной семьи.
BFM.ru 31 мая в 09:55
Авто
В России стали доступны программы льготного автокредитования
Новые автомобили вчера в 08:30
Гаджеты
Huawei представила миниатюрный мобильный роутер
На этой неделе компания представила мобильный маршрутизатор Huawei Mobile WiFi 3 Router.
iXBT.com 01:56
Политика
Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США
«Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.
РБК вчера в 19:52
Армия и оружие
Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы
Москва, 1 июня 2020, 15:51 — REGNUM США увеличили частоту полетов бомбардировщиков B-1B у границ России.
REGNUM вчера в 08:51
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателями исполнения плана являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже пяти процентов, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5 процента в год к концу 2021 года.
Lenta.ru вчера в 18:48
Экономика
В Госдуме нашли способ увеличить производство золота вдвое
В Госдуме подготовили законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Это позволит вдвое увеличить производство золота в стране.
Известия вчера в 17:15
Общество
«Сила японской модели». Как страна спасает туриндустрию
25 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по случаю полной отмены режима ЧС в стране рассказал журналистам об особой японской модели взаимодействия с населением.
ТАСС вчера в 08:00
Политика
В Кремле рассказали о деталях предстоящего парада Победы
URA.Ru 31 мая в 08:21
Общество
Врач заявил о снижении активности коронавируса
Главврач больницы Сан-Раффаэле в Милане Альберто Зангрильо заявил о снижении активности коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:24
Политика
Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Организацию Объединенных Наций принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 20:09
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Будапештский меморандум был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, США и Великобританией.
Известия 01:49