Энергетика
Piter.tvКиев предложил «Газпрому» хранить газ на Украине
Глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон рассказал, что Киев готов к переговорам с "Газпромом" по условиям хранения в Украине российского газа, который транспортируется в Европу. Украина намерена хранить топливо под землёй — в своих спецхранилищах.
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с чего всё началось
Санкции США оказали значительное влияние на переговоры "Газпрома" и Украины — Сколько "Газпром" платит за транзит через территорию Украины после падения цен на газ на европейских хабах?РБК04:00
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