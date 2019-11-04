с чего всё началось

Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.

Происшествия В петербургском роддоме упал лифт с двумя рабочими Грузовой лифт с двумя рабочими упал в роддоме в Санкт-Петербурге, сообщило городское ГУ МЧС.

Общество Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии Переехавшая из России в Финляндию 30 лет назад предпринимательница Марина Северина заняла пятое место в списке самых богатых людей Финляндии, сообщает телекомпания Yle со ссылкой на данные налоговых органов страны.

Технологии «Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.

Спорт WADA планирует вынести решение по РУСАДА до конца года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассчитывает вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца 2019 года.

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Политика В МИД Ирана прокомментировали новые санкции США Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении нескольких иранских граждан, в том числе сына верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтабы.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии В Сети появилось первое видео, на кадрах которого русская красавица Оксана Воеводина впервые показывает лицо своего шестимесячного сына Исмаила Леона, отцом которого, напомним, является бывший король Малайзии Фарис Мухаммад V. Малыш сейчас продолжает знакомиться с миром, у него активно режутся зубки.

Политика Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.

Шоу-бизнес Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.

Футбол Сердар Азмун: надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде.

Шоу-бизнес Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.

Футбол «Барселона» пытается скрыть травму Дембеле По информации источника, француз получил травму мышцы бедра левой ноги в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Славии» (2:1). Отмечается, что каталонский клуб пытается скрыть эту информацию, как по ходу текущего сезона делал с форвардом Лионелем Месси.

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство 27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Общество Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Общество Путин и Патриарх Кирилл возложили цветы в День народного единства Сегодня, 4 ноября, российский лидер Владимир Путин и Святейший Патриарх Кирилл возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства.

Космос Грузовой корабль Cygnus доставил на МКС «космическую духовку» Астронавты Кристина Кук и Джессика Мейр c МКС зацепили грузовой корабль Cygnus, который успешно доставил 8,2 тыс. фунтов (3719 кг) научного оборудования, снаряжения и техники в орбитальную лабораторию.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом театре Анасатсия Волочкова стала гостем программы "Звезды сошлись", где рассказала о коррупции в Большом театре.

Футбол Остановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов Во вторник петербургский "Зенит" дома сыграет против немецкого "Лейпцига" в матче четвертого тура футбольной Лиги чемпионов.

Киберспорт Релиз Overwatch 2 может состояться осенью 2020 года MrDeriv подтвердил, что Blizzard наметила дату релиза Overwatch 2 примерно на осень 2020 года.

Шоу-бизнес Ева Польна сообщила, что состояние ее дочери стабилизировалось Певица Ева Польна рассказала, что состояние ее дочери стабилизировалось, "она находится под контролем врачей".

Политика Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.

Армия и оружие Зеленский приказал усилить безопасность на арсеналах и складах ВСУ Отдельные задачи Зеленский поставил генштабу ВСУ, которому предстоит подвести уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения к стандартам НАТО, а также организовать соответствующую охрану и оборону этих объектов и привести в соответствие с требованиями объемы и порядок содержания запасов материально-технических средств на этих складах.