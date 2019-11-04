Политика

Российская газетаРоссийская газетаКиев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»

Как заявлено 4 ноября на правительственном портале Украины, украинский премьер-министр Алексей Гончарук предложил главе МИД Эстонии Урмасу Рейнсалу совместно бороться против газопровода "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
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Киев предложил Таллину вместе бороться против «Северного потока-2»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Калгари Флэймз».
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В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

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