Политика
Аргументы и ФактыКиев предложил Западу пересмотреть Будапештский меморандум
Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о необходимости пересмотра Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях за отказ от ядерного оружия, передает Интерфакс.
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Общество
Вспышку коронавируса зафиксировали в новокузнецком доме престарелых
В пансионате для пожилых людей «Уютный» в городе Новокузнецке выявлена вспышка КОВИД-19.
Evo-rus.com 09:11
Политика
На Украине предложили вести переговоры по Донбассу без России
Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации Донбассе в «будапештском формате», но без участия России на первых порах.
РБК 20:09
Гаджеты
Производство нового iPhone 12 может стартовать в июле
Напомним, что в линейке iPhone 12 в 2020 году будет четыре модели, где старшая будет оснащена 6,7-дюймовым экраном, iPhone 12 будет иметь диагональ дисплея 5,4 дюйма, а у iPhone 12 и iPhone 12 Pro предложат 6,1-дюймовый дисплей.
Astera 12:47
Авто
Новый Toyota Hilux впервые появился на видео
Японский автопроизводитель опубликовал тизер нового пикапа Toyota Hilux, сообщив, что модель вышла на испытания под управлением знаменитого гонщика Фернандо Алонсо.
32CARS.ru 04:37
Общество
Новосибирская область отменила самоизоляцию для приезжающих
Власти Новосибирской области отменили обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга и Якутии, сообщает в понедельник облправительство.
РИА Новости 04:42
Общество
В Москве заработали непродовольственные магазины
В Москве начали работу непродовольственные магазины, в том числе те, что расположены на территории торговых центров.
RT на русском 08:39
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series
Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe вчера в 23:31
Политика
Путин уволил четырех генералов
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырех генералов.
Lenta.ru 11:13
Здоровье
Минздрав проконтролирует возвращение медучреждений к плановому режиму
«Прошу министерство здравоохранения взять под особый контроль восстановление плановой работы медицинских организаций, включая федеральные, в том числе тех, которые были перепрофилированы для борьбы с коронавирусом», – сказал премьер (цитата по РИА Новости).
Аргументы и Факты 08:19
Здоровье
67 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
На 1 июня в Алтайском края выявлено 1 915 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в числе инфицированных 189 детей.
Kursk.com 01:57
Политика
Трамп назвал внутренним терроризмом охватившие страну беспорядки
Происходящие в США беспорядки следует считать актами терроризма, а не законной формой протеста, заявил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс 19:43
Общество
Погром стал выходом США из карантина
В крупнейшем городе страны Нью-Йорке знаменитый Манхэттен был по сути оккупирован бунтовщиками, перекрывшими входы и выходы с острова.
Взгляд.ру 03:30
Здоровье
Вирусологи объяснили задержку России на плато по коронавирусу
На протяжении последних двух недель, с 18 мая по 1 июня, численность заражений коронавирусом в России варьировалось в районе 9 тыс. человек в день.
РБК 20:00
Армия и оружие
Как Северный флот обеспечивает защиту арктических рубежей России
Северный флот обеспечивает стратегическое сдерживание западных стран и защищает заполярное пространство, где сосредоточены колоссальные природные богатства.
RT на русском 09:48
Происшествия
Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
Общество
В Совфеде предложили правительству ввести страхование от безработицы
Члены Совета Федерации предложили правительству рассмотреть возможность страхования граждан от потери работы.
РБК 14:09
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 15:50
Футбол
Погба жёстко высказался о гибели афроамериканца Флойда в США
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба резко высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в американском Миннеаполисе в результате жестких действии местных полицейских.
Metaratings 14:42
Футбол
Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»
Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
ГЛАС.RU 14:17
Экономика
Российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов
С начала года российские богачи потеряли десятки миллиардов долларов на фоне пандемии коронавируса и падения нефтяных цен.
Lenta.ru 06:59
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия», и что его смерть была убийством.
Коммерсантъ 17:17
Политика
Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина
Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости вчера в 04:41
Армия и оружие
Ряд учений НАТО был отменен из-за пандемии
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщил, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 ряд военных маневров был отменен, в то время как порядок проведения других было решено изменить.
Московский Комсомолец 13:56
Футбол
Черчесов высказался о возобновлении РПЛ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 18:10
Общество
В Нью-Йорке введен комендантский час
Из-за протестов и беспорядков, прокатившихся по городам США после резонансной смерти афроамериканца Джорджа Флойда, власти Нью-Йорка решили ввести с вечера понедельника на утро вторника комендантский час, передает ТАСС.
Российская газета 17:18
Космос
Новый «космический» фильм с Томом Крузом снимет Даг Лайман
Режиссёр и актёр уже имеют совместный опыт работы над двумя успешными фильмами Совместный проект Paramount Pictures, SpaceX и НАСА обрёл своего режиссёра.
Inc-news.ru 30 мая в 16:04
Футбол
Иван Коновалов: «Вера мне помогает, для меня это важно»
Голкипер казанского «Рубина» Иван Коновалов рассказал о своём отношении к религии.
Евро-футбол.ру 17:56
Авто
Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep
Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.
Российская газета 09:33
Наука
Испытаны маски с электрическими полями против коронавирусов
Учёные из американского Университета Индианы считают, что слабые электрические поля обладают обеззараживающим действием.
Discover24 30 мая в 07:06