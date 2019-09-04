с чего всё началось

Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.

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Происшествия В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.

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