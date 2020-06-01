Политика
Российская газетаКиев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России
Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.
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с чего всё началось
Согласно тексту его статьи, опубликованной на сайте Атлантического совета, исключение на первых этапах переговоров Москвы обосновано тем, что она якобы стала «оккупационной силой» и перестала быть гарантом.Известия01:49
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Вице-премьер Украины предложил исключить Россию из переговоров по Донбассу
ИА Красная Веснавчера в 20:49
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Политика
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея.
RT на русском вчера в 14:33
Технологии
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Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
Газета.Ru 03:43
Кино
Воссоединение актеров «Властелина колец» растрогало зрителей
Актер Джош Гад в своей YouTube-передаче "Воссоединение на расстоянии" собрал вместе авторов и актеров трилогии "Властелин колец".
Газета.Ru вчера в 03:46
Общество
В России появятся новые коды регионов на автомобильных номерах
МВД России утвердило изменения в комбинации кодов автомобильных государственных номеров.
РБК вчера в 19:43
Общество
Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках
Популярными схемами для кражи денег у любителей онлайн-шопинга являются так называемые товары-приманки, "сбой" на сайте объявлений и фейковые службы доставки.
РЕН ТВ вчера в 20:44
Политика
Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС вчера в 03:47
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Происшествия
По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24
Киберспорт
Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России
Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.
REGNUM 02:39
Армия и оружие
Китай сообщил о готовящемся разгроме российских танков Т-90 в Индии
Издание Sohu сообщает, что КНР пригрозила уничтожить российские танки Т-90, принадлежащие Индии, которые были стянуты в район Ладакха.
RuNews24.ru вчера в 23:17
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Общество
В России выявлено свыше 9 тысяч новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в стране зафиксировано 9 268 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией.
Readovka.ru 31 мая в 11:24
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Финансы
Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей
Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина
Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon.
Российская газета 31 мая в 15:16
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Кино
Появились снимки бэтмобиля из нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
В интернете опубликовали снимки бэтмобиля, созданного для нового фильма о Бэтмене.
Дни24 01:11
Футбол
Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
По информации источника, инфекцией переболели пятеро футболистов и ещё двое тренеров сине-гранатовых.
Чемпионат 03:33
Наука
Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления
Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления.
ВладТайм вчера в 13:26
Здоровье
Коронавирус подтвердили еще у 18 жителей Амурской области
В Амурской области подтвердили 18 новых случаев COVID-19.
КП - Благовещенск 02:29
Общество
Правительство утвердило план внедрения раздельного сбора мусора
Зампредседатель правительства России Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, который включает в себя отказ от мусоропроводов в проектируемых домах.
Московский Комсомолец 03:41
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:24
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Украинцы и немцы обсудят ряд важных аспектов сотрудничества, политику безопасности, выполнение договоренностей декабрьского саммита на уровне глав государств и правительств, инициативы по «деоккупации» полуострова.
RuNews24.ru 01:43
Политика
Кадыров призвал ООН наказать американские власти за бесчинства
Газета.Ru вчера в 20:57
Происшествия
В Северо-Курильске введён режим ЧС из-за коронавируса
Северо-Курильск, Сахалинская область, 2 июня 2020, 05:40 — REGNUM Режим ЧС введён в Северо-Курильске в связи с выявлением коронавируса у двух граждан Киргизии, прибывших на Курилы для работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Их стало больше: Виктор Дробыш рассказал о поющих любовниках олигархов
РЕН ТВ 31 мая в 20:23
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих
От действий водителя пострадал только сам правонарушитель. В Миннеаполисе грузовик въехал в толпу бунтующих.
Piter.tv вчера в 03:29
Происшествия
Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда
Около Хабаровска три медведя попали под поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство природных ресурсов края.
Российская газета 02:57
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение
Российская газета 31 мая в 23:06