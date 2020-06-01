с чего всё началось

Как написал вице-премьер Украины Алексей Резников в статье для НПО "Атлантический совет", США и Великобритании необходимо организовать переговоры по ситуации на востоке страны в "будапештском формате" без участия России.

Киев предложил вести переговоры по Донбассу без участия России

Политика Трюдо выступил против участия России в саммите G7 Во время беседы, как заявили в Кремле, президент США рассказал о своей идее проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея. 339

Технологии Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. 58

Общество Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках Популярными схемами для кражи денег у любителей онлайн-шопинга являются так называемые товары-приманки, "сбой" на сайте объявлений и фейковые службы доставки.

Политика Кабмин подготовил общенациональный план восстановления экономики Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами сообщил, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики. 692

Политика Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками. 5

Киберспорт Состоялся релиз тактического шутера Valorant в России Основной упор в проекте делается на командное взаимодействие и особые способности различных персонажей.

Общество Илон Маск по-русски ответил на поздравление Рогозина Основатель SpaceX Илон Маск по-русски отреагировал на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным полетом корабля Crew Dragon. 1,1K

Наука Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти. 4

Футбол Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом По информации источника, инфекцией переболели пятеро футболистов и ещё двое тренеров сине-гранатовых.

Наука Животные массово мигрируют на север из-за глобального потепления Как сообщили французские ученые из Университетов Тулузы и Пикардии, животные массово мигрируют на север, и происходит это из-за глобального потепления. 7

Общество Правительство утвердило план внедрения раздельного сбора мусора Зампредседатель правительства России Виктория Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых отходов, который включает в себя отказ от мусоропроводов в проектируемых домах. 1

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 1 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 11

Политика Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма Украинцы и немцы обсудят ряд важных аспектов сотрудничества, политику безопасности, выполнение договоренностей декабрьского саммита на уровне глав государств и правительств, инициативы по «деоккупации» полуострова. 73