Политика
РБККиев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»
Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
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Армия и оружие
Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире
Политика
Ветеран «АТО»: Путин нам всем надавал по лицу вывернутыми трусами
Возвращение Россией Киеву украинских кораблей, с которых якобы было снято оборудование и даже унитазы — это провокация Москвы перед встречей в «нормандском формате».
Армия и оружие
Российские танки Т-80БВМ на Севере напугали норвежских военных
Норвегия не знает, как реагировать на размещение новых модернизированных российских танков в непосредственной близости от своей государственной границы.
Общество
Отложен новый порядок прохождения медосмотра для водителей
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Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Кино
Мединский допустил перенос иностранных фильмов в новогодние праздники
Глава российского Министерства культуры Владимир Мединский заявил, что премьеры иностранных фильмов в новогодние праздники могут перенести.
Общество
ГИБДД сможет лишать прав без суда
Согласно новым поправкам, Госавтоинспекции сможет лишить водителя действующих прав по состоянию здоровья.
Общество
Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Происшествия
Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Экономика
Глава ВТБ предложил освободить бедных от подоходного налога
В ходе участия в форуме "Россия зовет!" глава ВТБ предложил освободить от подоходного налога бедные слои населения.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Политика
Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
ЖКХ
На Алтае ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением
Власти Алтайского края ввели режим ЧС в городе Яровое из-за регулярных перебоев с отоплением, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
Космос
Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва
Общество
Возбуждено новое дело о хищении на космодроме «Восточный»
Возбуждено еще одно уголовное дело по факту хищения крупной суммы, предназначенной для строительства комплекса на космодроме «Восточный».
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
Экономика
Проект бюджета Тюменской области принят в первом чтении
На заседании присутствовали 45 депутатов. После обсуждения 38 проголосовали за принятие в первом чтении, 7 - воздержались.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Фигурное катание
Туктамышева рассказала о заработках на льду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.