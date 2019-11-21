Политика

РБКРБККиев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
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