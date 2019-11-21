Политика

РБКРБККиев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Министр энергетики Украины Алексей Оржель в интервью «24 каналу» украинского телевидения заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на разрешение Дании на строительство газопровода «Северный поток-2».
Читать в источнике
Комментировать72

Подробнее о событии

Киев пригрозил оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

РБК14:21

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

RT на русском11:26

Украина грозит оспорить решение Дании по «Северному потоку - 2»

Газета.Ru14:19

Украина намерена судиться с Данией из-за «Северного потока — 2»

REGNUM12:34

Украина нашла способ затормозить «Северный поток-2»

Lenta.ru12:32

Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку – 2»

РИА Новости12:10

Киев пригрозил подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку – 2»

Известия13:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Технологии

Павел Дуров порекомендовал удалить WhatsApp

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров советует россиянам удалить со смартфонов WhatsApp.
Kaluga-poisk.ru 04:29
Футбол

Российский футболист Садаев пропал в Турции

Интерфакс-Спорт 04:56
Авто

Представили новый кабриолет Lexus LC500

Lexus расширяет семейство спортивных автомобилей LC 500 за счет кабриолета с мягким верхом.
Тарантас Ньюс вчера в 01:35
Авто

Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России

Тут планируется инвестировать еще порядка 22,4 млрд рублей, в том числе и на строительство в регионе центра R&D. В данном случае речь идет о подразделении, целью которого будет разработки и исследования.
Tvoe-avto.com вчера в 03:19
Единоборства

Президент WBC раскритиковал Ковалёва

Глава Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман возмущён заявлением россиянина Сергея Ковалёва о том, что он не имел шансов на победу в бою с мексиканцем Саулем Альваресом.
RT на русском 14:28
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
Общество

Принятие приказа о новом порядке медосмотра для водителей отложено

ГТРК Карелия 10:33
Теннис

Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Россияне сыграют с Сербией, которая выиграла группу A. Россия в групповом турнире выиграла у Хорватии (3-0) и уступила Испании (1-2) и завершила турнир на втором месте.
Спорт-Экспресс 09:40
Общество

Российский программист Лисов приговорён в США к четырем годам тюрьмы

В США суд приговорил российского программиста Станислава Лисова, экстрадированного из Испании, к четырем годам тюрьмы, сообщает РИА Новости.
RT на русском 11:35
Политика

Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину

Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 09:32
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
РБК 19 ноября в 14:13
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Политика

Зеленский потребовал реальных результатов по делам о Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский призвал достичь реальных результатов расследования преступлений в отношении участников событий, происходивших в 2013-2014 годах на площади Независимости в Киеве.
Lenta.ru 12:58
Музыка

Объявлены номинанты на премию «Грэмми»

Американская национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила номинантов на премию «Грэмми-2020», их список опубликован на сайте церемонии.
Афиша Daily вчера в 09:59
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

Российская газета 05:57
Общество

Путин пожелал чиновникам управлять страной как герой-пилот Юсупов

Президент России Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград в Кремле пообщался с командиром самолета «Уральских авиалиний» Дамиром Юсуповым, посадившим аварийный самолет на кукурузное поле в Подмосковье.
Lenta.ru 14:13
Политика

Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400

Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
ТАСС 13:45
Культура

На Первом стартовал сериал «Ничто не случается дважды»

На Первом канале стартовал украинский сериал "Ничто не случается дважды". Действие происходит в 90-е годы и наше время.
Piter.tv 19 ноября в 01:47
Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru вчера в 10:05
Политика

Телеведущая иронично прокомментировала выступление Зеленского

Красная весна 03:38
Политика

Вучич заявил об отказе Сербии вступать в НАТО или ОДКБ

Сербия не намерена вступать в НАТО или ОДКБ, страна привержена политике военного нейтралитета, заявил глава государства Александр Вучич.
RT на русском 14:36
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Гаджеты

Apple выпустила батарейные чехлы для iPhone 11 с кнопкой для камеры

News.ru 05:49
Политика

Госдума разрешила признавать граждан иноагентами

Принятым в четверг законом предусматривается, что иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут быть признаны также частные лица в случае, если они распространяют сообщения или материалы (в том числе в интернете), предназначенные для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.
ТАСС 06:37
Экономика

Американский экономист шокировал российских либералов

Американский экономист, журналист Forbes Кеннет Рапоза до глубины души расстроил российских либералов, которые постоянно заявляют, что экономика России разваливается.
Брянские новости 19 ноября в 19:24
Экономика

Сбербанк назвал новые ставки по ипотеке

О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка.
REGNUM 11:15
Общество

В Петербурге учительница лишилась работы из-за Twitter

В Петербурге учительница истории из школы №579 потеряла работу из-за своего аккаунта в Twitter.
Российская газета 08:10
Авто

Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 08:00
Транспорт

Путин стал одним из первых пассажиров Московских центральных диаметров

Проект создания в Москве центральных диаметров Собянин и Белозеров представили президенту России в 2017 году.
Вести.Ru 06:14
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное