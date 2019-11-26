Политика
ИзвестияКиев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России
Действующее 10-летнее соглашение на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, однако договоренностей пока нет.
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с чего всё началось
"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал он в Facebook в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, что произойдет в случае, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без договоренностей между Украиной и РФ.ТАССвчера в 14:03
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Украина будет закачивать газ из России в хранилища при отсутствии нового контракта
Коммерсантъвчера в 17:43
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Политика
Новый посол России в Великобритании назвал приоритеты своей работы
Келин прибыл в Лондон 21 ноября. Ранее 24 августа посол Александр Яковенко завершил миссию в Британии и отбыл в Россию.
Происшествия
В Волгоградской области загорелся склад с лакокрасочными материалами
Пожарные тушат склад с лакокрасочными материалами площадью три тысячи квадратных метров в Городищенском районе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Происшествия
Грудного младенца нашли в кустах в Подмосковье
В кустах в поселке Дружба городского округа Раменское нашли новорожденную девочку, передает РИА "Новости".
Хоккей
«Даллас» победил «Вегас», Радулов набрал три очка
«Даллас» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» — 4:2. По три очка в составе победителей набрали Йон Клингберг (0+3) и Александр Радулов (2+1).
Общество
Роспотребнадзор дал советы перед «черной пятницей»
Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле нет скепсиса по поводу возможности проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Происшествия
Священника из ЕАО арестовали по подозрению в растлении малолетних
Ленинский районный суд Еврейской автономной области заключил под стражу на два месяца настоятеля храма святого пророка Илии села Амурзет Октябрьского района.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, за медицинской помощью после аварии обратились семь человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе УГИБДД МВД по Республике Башкортостан.
Происшествия
Пограничники задержали 18 браконьеров из КНДР на трех судах в Приморье
Российские пограничники задержали 18 браконьеров их КНДР, ловивших крабов у берегов Приморья.
Политика
Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие
Украине нужно вернуть ядерную бомбу, а не вести переговоры по Донбассу, заявил украинский режиссер Олег Сенцов во время своего выступления в Европарламенте 26 ноября.
Общество
В России планируют маркировать домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Общество
Проникшую в поместье Трампа китаянку осудили на восемь месяцев тюрьмы
Во Флориде 33-летнюю китаянку Чжан Юйцзин приговорили к восьми месяцам тюрьмы за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайно запущенные ракеты
Двум военнослужащим придется заплатить Минобороны РФ 31 млн рублей за случайно запущенную в Саках авиационную ракету.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования арестована
Армия и оружие
Минобороны вывело на орбиту военный спутник-инспектор
Происшествия
Еще один экс-фигурант «московского дела» подал иск к Минфину
Бывший фигурант дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Абаничев подал в Тверской суд столицы иск о реабилитации с требованием взыскать с Минфина РФ компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб. за необоснованное уголовное преследование и содержание под стражей, сообщил председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Экономика
В Счетной палате предложили открыть доступ к налоговой тайне
"Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну", - приводят в контрольном ведомстве мнение аудитора Счетной палаты Андрея Батуркина.
Происшествия
Мотивы самоубийства девушки-следователя в Сочи проверит МВД
Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии
По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации.
Происшествия
Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК
Общество
В ЛДПР предложили выплачивать дольщикам процент со счетов эскроу
В Госдуму внесли законопроект ЛДПР, предлагающий отчислять дольщикам проценты с денег, хранящихся на счетах эскроу.
Общество
Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов
Политика
Папа Римский направил приветствие Путину
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину.
Спорт
Источник в WADA: сборную России лишат участия в Олимпиаде-2020
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства возражает против участия российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2020 года.