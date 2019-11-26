Политика

ИзвестияИзвестияКиев пригрозил отбирать в свои хранилища транзитный газ из России

Действующее 10-летнее соглашение на транзит газа из России в Европу через Украину прекращает свое действие 31 декабря 2019 года. В настоящее время Москва и Киев при посредничестве Еврокомиссии проводят консультации о возможном заключении нового соглашения, однако договоренностей пока нет.
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с чего всё началось
"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал он в Facebook
 в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, что произойдет в случае, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без договоренностей между Украиной и РФ.
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