Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев признал неготовность к возвращению Крыма

"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова. В интервью агентству "Укринформ" "постпреда" спросили, как поступят киевские власти, если "завтра нужно будет вернуться в Крым".
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