«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров – до 31 декабря 2020 года – как ответ на аналогичные действия РФ», – передает ТАСС слова Гончаренко.

Киев продлил на год действие пошлин против российских товаров

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