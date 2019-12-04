Политика

Взгляд.руВзгляд.руКиев продлил на год действие пошлин против российских товаров

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров – до 31 декабря 2020 года – как ответ на аналогичные действия РФ», – передает ТАСС слова Гончаренко.
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Алексей Алексеевич Гончаренко
Украинский политик
Украинский политический деятель. Депутат Верховной рады Украины с 27 ноября 2014. Председатель Одесского областного совета с 14 августа по 21 ноября 2014. Лидер общественной организации «Качество жизни».
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