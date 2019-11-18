с чего всё началось

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

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