Политика

РИА НовостиРИА НовостиКиев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву. Об этом заявила замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.
Читать в источнике
Комментировать306
с чего всё началось
«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву», – написала Зеркаль в Facebook
.
Взгляд.ру05:26

Подробнее о событии

Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

РИА Новости09:10

Украина не откажется от иска к России после возвращения кораблей

Взгляд.ру05:26

Названа дата слушаний в трибунале ООН по делу задержанных украинских кораблей

Известия08:28

Украина продолжит судиться с Россией после возвращения кораблей

Lenta.ru06:03

Украина не откажется от суда против России, несмотря на освобождение моряков

ТАСС06:02

Киев не откажется от планов привлечь к ответственности РФ в рамках международного трибунала ООН по морскому праву

Эхо Москвы06:00

Киев назвал дату слушаний в трибунале ООН по делу задержанных кораблей

RT на русском08:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 16:10, Вашингтон
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

17 октября после переговоров вице-президента США Майка Пенса и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара согласилась приостановить военную операцию на 120 часов и дождаться отвода курдских формирований из зоны безопасности.
РБК 15:48
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Общество

Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.
Газета.Ru вчера в 23:47
Наука

Обнаружены вирусы для лечения пораженной алкоголем печени

В России увеличилось число заболеваний вирусным гепатитом Исследователям удалось обнаружить, что кишечная бактерия E. faecalis выделяет токсин под названием цитолизин, который может повреждать клетки печени.
Профиль 16 ноября в 03:02
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Общество

В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
Lenta.ru 00:24
Политика

США признали поселения Израиля на территории Палестины

Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считалась нарушением международного права, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:23
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
Общество

Отец Нурмагомедова обзаведется второй женой

Российский тренер Абдулманап Нурмагомедов, отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, в интервью телеканалу «Мир» рассказал, что собирается жениться во второй раз.
Lenta.ru 12:29
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Политика

Лукашенко отказывается от интеграции Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкими заявлениями по поводу союза с Россией.
LentaChel.ru вчера в 06:20
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
Наука

Кетогенная диета защитила мышей от гриппа

Ученые из Йельского университета обнаружили механизм воздействия кетогенной диеты на вирус гриппа.
Реальное время 15 ноября в 16:29
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Политика

Глава МИД Германии передумал ехать на линию разграничения в Донбассе

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отменил посещение линии разграничения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, сообщает 18 ноября Deutsche Welle со ссылкой на МИД Германии.
REGNUM 15:36
Армия и оружие

Боевики в Мали атаковали военный патруль

Боевики атаковали военный патруль на севере Мали, 18 ноября передает агентство Reuters.
REGNUM 13:48
Космос

Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС

РБК 15 ноября в 01:53
Технологии

Стало известно, как может выглядеть новый геймпад для PlayStation 5

Российская газета 09:55
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Происшествия

В Тбилиси при разгоне митинга задержали 37 человек

Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что во время разгона несанкционированного митинга перед зданием парламента республики в Тбилиси сегодня, 18 ноября, были задержаны 37 человек.
REGNUM 15:30
Политика

В Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США

По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия.
RuNews24.ru вчера в 23:05
Происшествия

Настю Рыбку обвинили в краже телефона и двух тысяч евро в Москве

Настя Рыбка вновь вляпалась в скандал, утверждает Telegram-канал "112". На этот раз ее обвинили в краже телефона и денег.
Московский Комсомолец 11:01
Общество

Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить

В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru вчера в 05:46
Общество

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:47
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском 09:21
Политика

Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман

В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Наша версия вчера в 07:16
Политика

В ЕС прокомментировали результаты выборов в Белоруссии

Белоруссия не воспользовалась возможностью провести парламентские выборы, которые полностью отвечали бы международным стандартам.
Известия 12:19
Игры

Valve может 20 ноября анонсировать новую часть Half-Life

Источник заявляет, что новая часть Half-Life выйдет только для VR, тогда как для других платформ ее не представят.
Astera 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное