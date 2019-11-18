Политика

РБКРБККиев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей

Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в своем Facebook.
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с чего всё началось
«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву», – написала Зеркаль в Facebook
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