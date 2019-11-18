Политика
РБККиев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей
Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в своем Facebook.
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с чего всё началось
«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против России) Конвенции ООН по морскому праву», – написала Зеркаль в Facebook.Взгляд.ру05:26
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Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Общество
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Шоу-бизнес
Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко
Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".
Киберспорт
Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2
Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.
Происшествия
Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного
Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Политика
Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман
В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.
Единоборства
Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»
Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
Политика
«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота
Депутат Верховной рады Олег Волошин прокомментировал возвращение украинских судов, задержанных в Керченском проливе.
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Здоровье
Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили
Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.
Футбол
Платини назвал ВАР «полным дерьмом»
Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Здоровье
6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление
В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
Экономика
Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу
За первые 9 месяцев текущего года объем рынка краудфинансирования (речь идет о суммарном объеме заключенных сделок во всех сегментах) составил 5,2 млрд рублей.
Авто
Новый турбомотор появится на автомобилях УАЗ
Ульяновский завод - УАЗ анонсировал выпуск новых модификаций своих автомобилей с турбодвигателем в 180 лошадиных сил.
Футбол
Коноплянка считает, что сборной Украины не хватает Ракицкого
Полузащитник донецкого «Шахтёра» Евгений Коноплянка считает, что в сборной Украины не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Технологии
Sony запатентовала новый дизайн контроллера для PlayStation
Возможно, речь идёт о контроллере для консоли PlayStation 5, хотя никаких упоминаний последней в документах нет.
Наука
Кофе может продлить жизнь человека
Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.
Кино
Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа
Политика
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
Технологии
Браузер Google Chrome для Android получит новый элемент управления
Похоже, что в скором времени в браузере может появиться новый элемент управления.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Общество
«Яндекс» изменил структуру управления компанией
Волож в новой структуре компании сохранит свой пакет акций (ему принадлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 процента голосов), однако должен будет передать пакет в семейный траст и подписать соглашение, согласно которому не сможет продавать его как минимум до 2022 года.
Здоровье
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.