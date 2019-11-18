с чего всё началось

Киев продолжит судиться из-за задержанных Россией украинских военных кораблей в ноябре 2018 года, несмотря на их возвращение. Об этом сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль в своем Facebook.

Киев продолжит судиться с Москвой после возврата военных кораблей

Шоу-бизнес Рудковская прокомментировала слухи об изменах Плющенко Продюсер и телеведущая Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах со стороны своего мужа фигуриста Евгения Плющенко, сообщает "Газета.ru".

Киберспорт Grinding Gear Games анонсировала Path of Exile 2 Студия Grinding Gear Games объявила о разработке второй части популярной RPG — Path of Exile 2. Соответствующее объявление разработчики сделали на ежегодном фестивале ExileCon.

Происшествия Настю Рыбку подозревают в краже 2 тысяч евро и мобильного Якобы во время совместного отдыха в апартаментах башни "Око" Настя Рыбка похитила у нее деньги в размере двух тысяч евро, мобильный телефон и личные вещи, сообщает агентство "Москва".

Политика Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.

Общество Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.

Здоровье Проводившего уникальные операции российским детям врача уволили Родители оставшихся без операции детей создали петицию с просьбой сохранить команду врачей, способных проводить уникальные трансплантации детям.

Общество С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.

Здоровье 6 продуктов, которые вызывают в организме хроническое воспаление В организме после употребления продуктов с искусственными трансжирами повышается уровень маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок, а также снижается концентрация холестерина ЛПВП (так называемого хорошего), выполняющего защитную функцию в отношении сердечно-сосудистой системы.

Экономика В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Политика Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.

Экономика Банк России зафиксировал падение интереса россиян к краудфандингу За первые 9 месяцев текущего года объем рынка краудфинансирования (речь идет о суммарном объеме заключенных сделок во всех сегментах) составил 5,2 млрд рублей.

Авто Новый турбомотор появится на автомобилях УАЗ Ульяновский завод - УАЗ анонсировал выпуск новых модификаций своих автомобилей с турбодвигателем в 180 лошадиных сил.

Наука Кофе может продлить жизнь человека Специалисты рассказали, что в составе кофе содержатся антиоксиданты, которые борются с воспалениями в организме и продлевают жизнь человека.

Общество Путин одобрил строительство моста через Лену Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Общество «Яндекс» изменил структуру управления компанией Волож в новой структуре компании сохранит свой пакет акций (ему принадлежит 10,1 процента акций компании и 48,4 процента голосов), однако должен будет передать пакет в семейный траст и подписать соглашение, согласно которому не сможет продавать его как минимум до 2022 года.