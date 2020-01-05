Энергетика
Мой БрянскКиев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок
Несмотря на сокращение поставок, «Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, сообщает РБК по заявлению главы газотранспортной компании Сергея Макогона.
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При этом компания получает оплату от российской стороны в полном объёме из расчёта 178 млн кубометров в сутки, сообщил Макогон на своей странице в Facebook.News.ru04 января в 23:16
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