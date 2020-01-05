Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России

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