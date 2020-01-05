Энергетика
RT на русскомКиев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России
Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
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Спорт
Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»
Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Общество
Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Политика
Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Шоу-бизнес
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Армия и оружие
Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране
Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
Политика
Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».
Здоровье
Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи
Врачами из Black doctor основными симптомами-предвестниками психических заболеваний в первую очередь названы бессонница и различные навязчивые мысли.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Армия и оружие
К России гибель Сулеймани относится напрямую — мнение
Политика России на постсоветском пространстве в рамках ЕАЭС (уважение независимости и суверенитета) привела фактически к потерянному десятилетию 2010 – 2020 и к провалу реальной интеграции.
Армия и оружие
Турция передаст США С-400? Последняя выходка Вашингтона и угрозы Турции
«Угрозы в адрес Анкары за покупку российского вооружения, обвинения в атаках на курдов, обвинения в эскалации ситуации в Ливии – совершенно очевидно, что Эрдоган не потерпит подобного отношения со стороны США, и потому, вероятность того, что Турция передаст Вашингтону российские С-400 стремительно упала с умеренно вероятной, до крайне низкой», - отмечает специалист.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Авто
В Сети показали рендеры Bugatti Arrow
Независимый дизайнер Флориан Добе разработал рендерные изображения нового гиперкара Bugatti, который получил название Arrow.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Происшествия
Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме
В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Происшествия
Мужчина с оружием попытался пройти в Дом творчества в Ростове
В Ростове-на-Дону мужчина попытался пройти в Дом творчества с сумкой с оружием. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Наука
В России нашли новый способ производства препарата для борьбы с раком
Отечественные ученые создали новый способ производства препарата Лютеций–177, который используется для борьбы с онкозаболеваниями.
Происшествия
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя «скорой»
В Архангельске сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего нападение с ножом на водителя бригады скорой помощи.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Наука
Конечности животных могли сформироваться из кожного скелета плавников
Ученые предположили, что конечности могли произойти из кожного скелета плавников. В процессе исследования ученые изучили три вида рыб.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.